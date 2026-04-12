«Авангард» одержал третью победу над ЦСКА в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл московский ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Джованни Фьоре (17-я минута), Михаил Гуляев (29) и Константин Окулов (75), в активе которого также голевая передача. У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3) и Джереми Рой (32).
Окулов забросил 200-ю шайбу в КХЛ, а также набрал 100 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет в Москве 14 апреля.
«Авангард», обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4−1).
Игорь Никитин
Ги Буше
Дмитрий Гамзин
Никита Серебряков
02:38
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов)
16:12
Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
28:01
Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
30:40
Мак Холлоуэлл
30:40
Никита Серебряков
31:53
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
36:31
Джованни Фьоре
38:52
Никита Охотюк
62:34
Прохор Полтапов
75:34
Константин Окулов
(Михаил Гуляев)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
