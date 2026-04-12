Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.04
Айлендерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
13.04
Коламбус
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
13.04
Нью-Джерси
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.18
П2
5.05
Хоккей. НХЛ
13.04
Калгари
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

«Авангард» одержал третью победу над ЦСКА в плей-офф КХЛ

«Авангард» обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл московский ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Джованни Фьоре (17-я минута), Михаил Гуляев (29) и Константин Окулов (75), в активе которого также голевая передача. У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3) и Джереми Рой (32).

Окулов забросил 200-ю шайбу в КХЛ, а также набрал 100 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет в Москве 14 апреля.

«Авангард», обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4−1).

ЦСКА
2:3
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 10409 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Дмитрий Гамзин
Никита Серебряков
1-й период
02:38
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов)
16:12
Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
2-й период
28:01
Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
30:40
Мак Холлоуэлл
30:40
Никита Серебряков
31:53
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
36:31
Джованни Фьоре
38:52
Никита Охотюк
Овертайм
62:34
Прохор Полтапов
75:34
Константин Окулов
(Михаил Гуляев)
Статистика
ЦСКА
Авангард
Штрафное время
6
4
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит