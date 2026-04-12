«Авангард» одержал третью победу над ЦСКА в плей-офф КХЛ

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Джованни Фьоре (17-я минута), Михаил Гуляев (29) и Константин Окулов (75), в активе которого также голевая передача. У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3) и Джереми Рой (32).