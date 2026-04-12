ЦСКА на грани вылета из плей-офф! Армейцев унижает их бывшая звезда

«С Денисом Зерновым ситуация простая: как только он скажет, что готов, так сразу будет в составе. Пока он на связь не выходил», — так высказался Игорь Никитин о сроках возвращения форварда в играющий состав после второго матча в Омске. Зернов пропустил всю серию первого раунда, в котором ЦСКА переиграл СКА (4−1), хотя еще до старта противостояния главный тренер московских армейцев анонсировал участие игрока в первых же матчах. Перед началом второго раунда наставник «красно-синих» объявил, что Зернов вовсю работает в общей группе, что также указывало на участие Дениса в стартовых играх серии против «Авангарда». Но обе встречи форвард ЦСКА пропустил.