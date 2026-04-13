Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
2
:
Авангард
3
П1
X
П2

Омские хоккеисты в третий раз обыграли ЦСКА в четвертьфинале плей-офф КХЛ

«Авангард» увеличил свое преимущество в четвертьфинале Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА.

Источник: БЕЛТА

12 апреля омичи выиграли в Москве и довели счет в серии до 3:0.

В основное время матча каждая из команд забросила по две шайбы. У омичей отличились Джованни Фьоре, сравнявший счет в первой 20-минутке, и Михаил Гуляев, который на короткое время вывел «Авангард» вперед во второй. Решающую шайбу в овертайме провел Константин Окулов — 3:2.

«Ребята здорово действуют под давлением, а овертайм — это как раз давление. Мы на протяжении всего сезона хорошо показывали себя в овертаймах», — отметил игру своей команды в концовке матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Четвертая игра, которая в случае победы «Авангарда» может стать последней в серии, состоится на «ЦСКА Арене» 14 апреля.

ЦСКА
2:3
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 10409 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Дмитрий Гамзин
Никита Серебряков
1-й период
02:38
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов)
16:12
Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
2-й период
28:01
Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
30:40
Мак Холлоуэлл
30:40
Никита Серебряков
31:53
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
36:31
Джованни Фьоре
38:52
Никита Охотюк
Овертайм
62:34
Прохор Полтапов
75:34
Константин Окулов
(Михаил Гуляев)
Статистика
ЦСКА
Авангард
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
