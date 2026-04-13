Омские хоккеисты в третий раз обыграли ЦСКА в четвертьфинале плей-офф КХЛ

12 апреля омичи выиграли в Москве и довели счет в серии до 3:0.
В основное время матча каждая из команд забросила по две шайбы. У омичей отличились Джованни Фьоре, сравнявший счет в первой 20-минутке, и Михаил Гуляев, который на короткое время вывел «Авангард» вперед во второй. Решающую шайбу в овертайме провел Константин Окулов — 3:2.
«Ребята здорово действуют под давлением, а овертайм — это как раз давление. Мы на протяжении всего сезона хорошо показывали себя в овертаймах», — отметил игру своей команды в концовке матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).
Четвертая игра, которая в случае победы «Авангарда» может стать последней в серии, состоится на «ЦСКА Арене» 14 апреля.
Игорь Никитин
Ги Буше
Дмитрий Гамзин
Никита Серебряков
02:38
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов)
16:12
Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
28:01
Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
30:40
Мак Холлоуэлл
30:40
Никита Серебряков
31:53
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
36:31
Джованни Фьоре
38:52
Никита Охотюк
62:34
Прохор Полтапов
75:34
Константин Окулов
(Михаил Гуляев)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
