Умер болельщик «Авангарда», госпитализированный перед матчем плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госпитализированный перед началом матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) болельщик «Авангарда» Алексей Зуев скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале омского клуба.
В воскресенье «Авангард» в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Болельщику стало плохо у касс арены, из-за чего его в срочном порядке госпитализировали. В больнице мужчина скончался.
«Врачи боролись за жизнь Алексея, но, к сожалению, спасти его не удалось. “Авангард” приносит искренние соболезнования родным, близким и соратникам Алексея», — говорится в сообщении клуба.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 10409 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Дмитрий Гамзин
Никита Серебряков
1-й период
02:38
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов)
16:12
Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
2-й период
28:01
Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
30:40
Мак Холлоуэлл
30:40
Никита Серебряков
31:53
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
36:31
Джованни Фьоре
38:52
Никита Охотюк
Овертайм
62:34
Прохор Полтапов
75:34
Константин Окулов
(Михаил Гуляев)
Статистика
ЦСКА
Авангард
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
