Три суперклуба убивают интригу в плей-офф КХЛ. На пути к Кубку Гагарина они идут почти без поражений

По ходу первого раунда омичей трясло сильнее, чем кого-либо из этой «святой троицы». Хотя, казалось бы, им достался весьма скромный соперник в лице «Нефтехимика». Видимо, так подумали и сами подопечные Ги Буше, иначе как объяснить, что в первых играх сезона они сначала откровенно отскочили, а через день, там — на льду 12-тысячной G-Drive Арены, проиграли в овертайме. Был в той серии и еще один овертайм, но к тому моменту счет был уже 3−1, а Константин Окулов в дополнительное время оформил для «ястребов» путевку во второй раунд.