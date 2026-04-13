Три суперклуба убивают интригу в плей-офф КХЛ. На пути к Кубку Гагарина они идут почти без поражений

Плей-офф в Континентальной хоккейной лиге близится к своему экватору. Из четырех раундов в розыгрыше Кубка Гагарина завершился один, а второй неожиданно близок к своей развязке. Однако настоящих сенсаций на этой дистанции не видно и близко. К сюрпризам можно с большой натяжкой отнести вылет «Северстали» от «Торпедо» и «Автомобилиста» от «Салавата Юлаева». Отчасти и то, что минчане дома проиграли два матча «Ак Барсу», мало кем прогнозировалось. Впрочем, хоронить команду Дмитрия Квартальнова еще рано. Важно понимать, что нижегородцы с казанцами хоть и посеяны ниже, вряд ли чем-то уступают номинальным фаворитам.
А вот настоящие фавориты розыгрыша Кубка Гагарина идут по дистанции почти без осечек. «Металлург», «Авангард» и «Локомотив» за два раунда потерпели ровно по одному поражению, а теперь оказались в шаге от выхода в полуфинал. И такое доминирование команд, которые еще до начала плей-офф, а то и перед стартом сезона считались главными контендерами, многих болельщиков вгоняет в уныние. Легкие победы фаворитов — это про запрограмированность, а ведь все мы любим хоккей за иное.
Действительно, по концентрации сенсаций этот плей-офф один из самых скудных за последние годы. Однако на это можно посмотреть иначе. Дальше, как правило, проходят команды, ровнее отыгравшие регулярный чемпионат и строящиеся не один год. Их успех закономерен, а встреча на решающих стадиях — это и есть то, ради чего проводился весь чемпионат. Ради новой встречи «Авангарда» с «Локомотив», от которого омичи вылетали в прошлом плей-офф, или новой зарубы Ги Буше и Андрея Разина, год назад проигравшего канадцу.
Так все-таки как проводят этот плей-офф записные фавориты, невольно убивающие интригу в розыгрыше Кубка Гагарина?
«Локомотив»
Действующий чемпион, тогда еще идущий на пути к первому титулу, и в прошлом году не испытал проблем на стадии первого раунда. 4−0 с «Торпедо» были даже вредными для ярославцев. Они слово пропускали первую стадию, и ход пришлось набирать чуть ли не заново, пока другие уже шли крейсерским ходом. На этот раз «Спартак» сумел подготовить «железнодорожников» к своевременному входу в режим плей-офф. Реальных шансов на проход красно-белые не имели, но на выезде добыли победу в овертайме, а еще один овертайм проиграли, имея очевидное преимущество над обладателями Кубка Гагарина.
Эпизодически ярославцам действительно приходилось рвать жилы, чтобы одолеть команду Алексея Жамнова. Например, в последнем пятом матче «железнодорожники» горели 0:2. Но все-таки чаще менее опытные спартаковцы давали чемпионам фору. «Локомотив» подавляет что «Спартак», что теперь «Салават Юлаев» силовыми приемами (здесь они лидеры), железобетонной обороной (второе место по среднему количеству шайб) и строгой дисциплиной (меньше всего удалений). Ну и, конечно, Радуловым! Александр даже в 39 лет — лучший бомбардир команды.
Издевается Радулов и над бывшей командой. С «Салаватом Юлаевым» он когда-то брал Кубок Гагарина, а теперь команда из Башкирии страдает от 47-го номера. В домашних играх «железнодорожники» даже не дали поднять уфимцам голову. И если в матче № 1 обе команды долго играли терпеливо, то вскоре «Локомотив» набрал ход и затоптал команду Виктора Козлова. А на «Уфа-Арене» ярославцы показали, почему являются действующими чемпионами. Даже создавая меньше моментов, они всегда готовы цинично прихлопнуть более молодую команду.
«Авангард»
По ходу первого раунда омичей трясло сильнее, чем кого-либо из этой «святой троицы». Хотя, казалось бы, им достался весьма скромный соперник в лице «Нефтехимика». Видимо, так подумали и сами подопечные Ги Буше, иначе как объяснить, что в первых играх сезона они сначала откровенно отскочили, а через день, там — на льду 12-тысячной G-Drive Арены, проиграли в овертайме. Был в той серии и еще один овертайм, но к тому моменту счет был уже 3−1, а Константин Окулов в дополнительное время оформил для «ястребов» путевку во второй раунд.
Собственно, именно Окулов — главный претендент на титул MVP плей-офф. В 8 играх у него фантастатические 13 очков, из которых 8 — это голы. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА успел огорчить и бывших одноклубников. Константин и лучший бомбардир, и лучший снайпер плей-офф, и лидер по победным шайбам. Голы у него залетают даже от борта, с отрицательного угла. Абсолютно доминирующий игрок, у которого, как правильно заметил Буше, есть крутое окружение в лице Майкла Маклауда и Эндрю Потуральски. Вместе они уже наколотили 7 шайб в большинстве — это лучший результат среди всех команд.
Предполагалось, что уж Игорь Никитин, выбивавший «Авангард» в прошлом году на той же стадии, доставит проблемы подопечным Буше. И он доставил, но счет — 0−3. ЦСКА откровенно не включился в первом матче второго раунда. Прибавил во втором, однако этого оказалось недостаточно. И вроде бы с переездом в Москву «армейцы» взяли под контроль игру. Вот только «Авангард» пересидел их в основное время и мощно прибавил в овертайме, где и добился победы. Самая результативная команда розыгрыша Кубка Гагарина показала, что умеет терпеть даже в играх с теми, кто, кажется, изобрел терпеливость.
«Металлург»
Команда Андрея Разина сыграла на один матч меньше, и в серии с «Торпедо» ведет еще не 3−0, а 2−0, но своей игрой пока не дает ни малейшего намека на иной итоговый исход. Принято считать, что «Металлург» — это безбашенная команда, делающая ставку на атаку, комбинационный хоккей. Самое поразительное, что по итогам этих полутора раундов «сталевары» — обладатели сильнейшей обороны среди участников Кубка Гагарина, у уральцев третье меньшинство, а на последнем рубеже лучший вратарь по статистике. Причем это не MVP плей-офф-2024 Илья Набоков, а Александр Смолин.
Единственное поражение «Металлург» потерпел в том самом матче, когда Смолин не сдержался, нанес колющий удар и получил удаление до конца игры. Причем слабину подопечные Разина дали уже при счете 3−0 в серии, в меньшинстве, в завершении второго овертайма матча с «Сибирью». Новосибирцы включились слишком поздно и вроде бы нащупали рецепт противоядия: бить, бить и терпеть. Вот только «Торпедо» почему-то не воспользовались этим непрошенным советом, и ввязалось в обоюдоострую перестрелку с самой играющей командой лиги. Это ли не утопия? Если на «Металлург» не давить силой и не замедлять игру, команда Разина больше не проиграет.
Дмитрий Ерыкалов