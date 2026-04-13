14.04
Тампа-Бэй
:
Детройт
14.04
14.04
14.04
14.04
14.04
14.04
14.04
14.04
14.04
«Металлург» оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в третьем матче серии второго раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в понедельник в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Андрей Козлов (24-я минута), Никита Михайлис (27), Артем Минулин (32) и Руслан Исхаков (33). У «Торпедо» отличились Алексей Кручинин (15) и Василий Атанасов (60).

Во втором периоде вратарь «Торпедо» Денис Костин в течение девяти минут пропустил четыре шайбы и был заменен на Дмитрия Шугаева.

«Металлург» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3−0. Следующая игра второго раунда Кубка Гагарина пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля.

«Металлург» по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4−1 победила новосибирскую «Сибирь». «Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в ⅛ финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой «Северстали» — 4−1.

Торпедо
2:4
1:0, 0:4, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
13.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Андрей Разин
Вратари
Денис Костин
(00:00-32:26)
Александр Смолин
Дмитрий Шугаев
(32:26-53:48)
Дмитрий Шугаев
(55:55-58:48)
Дмитрий Шугаев
(c 59:55)
1-й период
04:02
Сергей Гончарук
14:24
Алексей Кручинин
(Игорь Гераськин, Михаил Науменков)
2-й период
23:38
Андрей Козлов
(Никита Коротков, Люк Джонсон)
26:36
Никита Михайлис
(Робин Пресс)
28:03
Сергей Толчинский
31:46
Артем Минулин
(Сергей Толчинский, Дерек Барак)
32:26
Руслан Исхаков
(Валерий Орехов, Никита Михайлис)
3-й период
49:14
Никита Коротков
53:48
Валерий Орехов
59:55
Василий Атанасов
(Бобби Нарделла, Амир Гараев)
Статистика
Торпедо
Металлург Мг
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит