«Металлург» оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Встреча прошла в понедельник в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Андрей Козлов (24-я минута), Никита Михайлис (27), Артем Минулин (32) и Руслан Исхаков (33). У «Торпедо» отличились Алексей Кручинин (15) и Василий Атанасов (60).
Во втором периоде вратарь «Торпедо» Денис Костин в течение девяти минут пропустил четыре шайбы и был заменен на Дмитрия Шугаева.
«Металлург» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3−0. Следующая игра второго раунда Кубка Гагарина пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля.
«Металлург» по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4−1 победила новосибирскую «Сибирь». «Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в ⅛ финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой «Северстали» — 4−1.
Алексей Исаков
Андрей Разин
Денис Костин
(00:00-32:26)
Александр Смолин
Дмитрий Шугаев
(32:26-53:48)
Дмитрий Шугаев
(55:55-58:48)
Дмитрий Шугаев
(c 59:55)
04:02
Сергей Гончарук
14:24
Алексей Кручинин
(Игорь Гераськин, Михаил Науменков)
23:38
Андрей Козлов
(Никита Коротков, Люк Джонсон)
26:36
Никита Михайлис
(Робин Пресс)
28:03
Сергей Толчинский
31:46
Артем Минулин
(Сергей Толчинский, Дерек Барак)
32:26
Руслан Исхаков
(Валерий Орехов, Никита Михайлис)
49:14
Никита Коротков
53:48
Валерий Орехов
59:55
Василий Атанасов
(Бобби Нарделла, Амир Гараев)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
