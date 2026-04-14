Чемпион КХЛ стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:0 в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ.
Шайбы забросили Рихард Паник (6-я минута), Артур Каюмов (35), Александр Радулов (59) и Алексей Береглазов (60).
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб стал первым участником полуфинала Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, а «Салават Юлаев» финишировал пятым на Востоке. В первом раунде плей-фф «Локомотив» оказался сильнее московского «Спартака» (4−1), а «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4−2).
В прошлом сезоне «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы одолели челябинский «Трактор» со счетом 4−1. При этом команда выходила в финал четыре раза (сезоны 2008/09, 2009/10 и 2023/24).
Виктор Козлов
Боб Хартли
Семен Вязовой
(00:00-56:50)
Даниил Исаев
Семен Вязовой
(c 58:27)
03:03
Владислав Ефремов
04:45
Ярослав Цулыгин
05:23
Рихард Паник
(Алексей Береглазов, Александр Радулов)
05:48
Максим Березкин
16:11
Егор Сучков
18:48
Денис Алексеев
29:25
Джек Родуолд
34:17
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
58:27
Александр Радулов
58:27
Шелдон Ремпал
59:45
Алексей Береглазов
(Максим Шалунов, Александр Радулов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит