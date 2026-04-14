Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
1
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.00
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
15.04
Айлендерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
15.04
Бостон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
15.04
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.44
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
15.04
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
15.04
Калгари
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
15.04
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
15.04
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Чемпион КХЛ стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в серии ¼ финала в четырех матчах.

Источник: ТАСС

Ярославский «Локомотив» обыграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:0 в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ.

Шайбы забросили Рихард Паник (6-я минута), Артур Каюмов (35), Александр Радулов (59) и Алексей Береглазов (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб стал первым участником полуфинала Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, а «Салават Юлаев» финишировал пятым на Востоке. В первом раунде плей-фф «Локомотив» оказался сильнее московского «Спартака» (4−1), а «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4−2).

В прошлом сезоне «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы одолели челябинский «Трактор» со счетом 4−1. При этом команда выходила в финал четыре раза (сезоны 2008/09, 2009/10 и 2023/24).

Салават Юлаев
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
14.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7594 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Боб Хартли
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-56:50)
Даниил Исаев
Семен Вязовой
(c 58:27)
1-й период
03:03
Владислав Ефремов
04:45
Ярослав Цулыгин
05:23
Рихард Паник
(Алексей Береглазов, Александр Радулов)
05:48
Максим Березкин
16:11
Егор Сучков
18:48
Денис Алексеев
2-й период
29:25
Джек Родуолд
34:17
Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
3-й период
58:27
Александр Радулов
58:27
Шелдон Ремпал
59:45
Алексей Береглазов
(Максим Шалунов, Александр Радулов)
Статистика
Салават Юлаев
Локомотив
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит