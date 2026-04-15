Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.43
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.57
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
4
П1
X
П2

ЦСКА возрождает интригу! Москвичи победили «Авангард» в четвертом матче — серия едет в Омск

Будет ли камбэк?

ЦСКА обыграл «Авангард» в четвертом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 3:1. Армейцы спаслись от вылета, и теперь противостояние перемещается в Омск.

Четвертая встреча стала настоящим испытанием для обеих команд. Для ЦСКА это был последний шанс зацепиться за плей-офф — ранее в трех матчах красно-синие уступили в упорной борьбе. А для «Авангарда» — настоящий экзамен, ведь с каждым новым матчем победы над армейцами давались все сложнее.

После третьей победы (3:2 ОТ) главный тренер омичей Ги Буше признал силу столичного коллектива. «Встречались две хорошие команды, которые здорово обороняются и классно играют. Получилось хорошее шоу. Все заслужили того, чтобы матч перешел в овертайм. Так и получилось», — заявил канадец.

Сейчас уже в первом периоде стало ясно — будет весело. Хозяева повели на 6-й минуте — Павел Карнаухов отправил шайбу в дальний угол.

Но надолго удержать преимущество не удалось. Весь период «Авангард» много атаковал, значительно обогнал соперника по броскам в створ (18:6) и закономерно сравнял счет благодаря голу Марселя Ибрагимова на 18-й минуте.

В отличие от первого второй период полностью прошел под диктовку армейцев. Москвичи много атаковали, перебросали сибиряков (15:8) и все-таки затолкали шайбу в ворота — на 37-й минуте на добивании постарался Максим Соркин.

Сразу после этого пошла грубость: омичи заработали два подряд удаления, еще одно получили хоккеисты ЦСКА. Теперь уже «Авангарду» надо было бросать все силы на отыгрыш. Команда Буше так и поступила — но ни к чему, кроме проблем, это не привело. На 49-й минуте столичные хоккеисты развили контратаку, в результате которой Прохор Полтапов увеличил отрыв.

За оставшееся время гости сравнять счет не смогли, хотя яростно пытались — в том числе сняли вратаря за четыре минуты до сирены. Но это не помогло: ЦСКА удержал победу, и теперь серия едет в Омск.

Интересно, что пока это единственное четвертьфинальное противостояние, где сохранилась интрига. Ранее «Локомотив» без шансов прошел «Салават Юлаев» — 4−0. Схожие ситуации и в других парах — в шаге от выхода в полуфинал стоят «Металлург» и «Ак Барс», а спасаться предстоит «Торпедо» и минскому «Динамо» соответственно. Уже в среду узнаем, смогут ли они повторить путь армейцев.

Артем Белинин