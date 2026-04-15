Тренер ЦСКА объяснил, как ему удалось впервые в сезоне обыграть «Авангард» Ги Буше

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход четвёртого матча серии ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».
«Армейцы» выиграли встречу со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) и размочили счёт в серии — 1−3.
«Да здесь всё просто. Мы в серии, готовимся к следующей игре», — сказал Никитин. — "Моя команда прибавляет? Наверное, сегодня парни, скажем так, сыграли на победу, чего не хватало в предыдущих играх.
Здесь достаточно ровная серия, за исключением первого матча — неправильно вошли в неё. Соперник очень серьёзный. Сейчас хороший момент для роста молодых парней. Стабильность — признак мастерства. Считаю, что человеческий организм узнаёт свой предел только тогда, когда вывернется наизнанку".
Пятый матч серии состоится 16 апреля в Омске.
Игорь Никитин
Ги Буше
Дмитрий Гамзин
Никита Серебряков
(00:00-55:51)
05:38
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Джереми Рой)
17:58
Марсель Ибрагимов
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
36:36
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
37:18
Максим Лажуа
39:12
Дмитрий Бучельников
39:12
Василий Пономарев
48:18
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Никита Нестеров)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
