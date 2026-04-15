«Торпедо» одержало первую победу над «Металлургом» в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в овертайме обыграло магнитогорский «Металлург» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов (41-я минута), Алексей Кручинин (47) и Егор Виноградов (77). У «Металлурга» отличились Александр Петунин (4) и Артем Минулин (21).
«Торпедо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1−3. Следующий матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.
«Металлург» по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4−1 победила новосибирскую «Сибирь». «Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в ⅛ финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой «Северстали» — 4−1.
Алексей Исаков
Андрей Разин
Денис Костин
Александр Смолин
03:53
Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
09:12
Дерек Барак
10:54
Василий Атанасов
17:31
Владимир Ткачев
20:57
Артем Минулин
(Никита Михайлис)
25:58
Никита Коротков
37:26
Артем Минулин
40:14
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
44:42
Люк Джонсон
46:25
Алексей Кручинин
75:24
Руслан Исхаков
76:23
Егор Виноградов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
