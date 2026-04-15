Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.04
Баффало
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.33
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
16.04
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.32
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
16.04
Оттава
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.50
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
16.04
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.40
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
16.04
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.90
П2
4.88
«Торпедо» одержало первую победу над «Металлургом» в серии плей-офф КХЛ

«Торпедо» сократило отставание в серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в овертайме обыграло магнитогорский «Металлург» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов (41-я минута), Алексей Кручинин (47) и Егор Виноградов (77). У «Металлурга» отличились Александр Петунин (4) и Артем Минулин (21).

«Торпедо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1−3. Следующий матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.

«Металлург» по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4−1 победила новосибирскую «Сибирь». «Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в ⅛ финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой «Северстали» — 4−1.

Торпедо
3:2
0:1, 0:1, 2:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
15.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Андрей Разин
Вратари
Денис Костин
Александр Смолин
1-й период
03:53
Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
09:12
Дерек Барак
10:54
Василий Атанасов
17:31
Владимир Ткачев
2-й период
20:57
Артем Минулин
(Никита Михайлис)
25:58
Никита Коротков
37:26
Артем Минулин
3-й период
40:14
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
44:42
Люк Джонсон
46:25
Алексей Кручинин
Овертайм
75:24
Руслан Исхаков
76:23
Егор Виноградов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
Статистика
Торпедо
Металлург Мг
Штрафное время
4
10
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит