17.04
Юта
:
Сент-Луис
П1
2.69
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
17.04
Виннипег
:
Сан-Хосе
П1
2.03
X
4.40
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
17.04
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
2.67
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
17.04
Калгари
:
Лос-Анджелес
П1
3.02
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
17.04
Эдмонтон
:
Ванкувер
П1
1.55
X
5.00
П2
5.14
Хоккей. НХЛ
17.04
Колорадо
:
Сиэтл
П1
1.87
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

«Авангард» стал третьим полуфиналистом Кубка Гагарина

Пятый матч серии четвертьфинала против ЦСКА закончился со счетом 2:1.

Омский «Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче ¼ финала серии плей-офф КХЛ.

Встреча в Омске закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Джованни Фьоре (1-я минута) и Дмитрий Рашевский (13). У ЦСКА шайба на счету Ивана Дроздова (45).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу омского клуба. Таким образом, «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом».

Ранее в полуфинал плей-офф КХЛ также вышел казанский «Ак Барс». Последним участником ½ финала станет победитель серии магнитогорский «Металлург» — нижегородское «Торпедо» (3−1 в серии).

Для команд это была первая встреча во втором раунде плей-офф. Ранее «Авангард» и ЦСКА встречались только в финалах Кубка Гагарина: в 2019 году сильнее был ЦСКА (4−0), а в 2021-м омский клуб взял реванш (4−2).

Авангард
2:1
2:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
16.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
1-й период
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
2-й период
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
3-й период
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит