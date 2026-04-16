«Авангард» стал третьим полуфиналистом Кубка Гагарина

Омский «Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче ¼ финала серии плей-офф КХЛ.
Встреча в Омске закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Джованни Фьоре (1-я минута) и Дмитрий Рашевский (13). У ЦСКА шайба на счету Ивана Дроздова (45).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу омского клуба. Таким образом, «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом».
Ранее в полуфинал плей-офф КХЛ также вышел казанский «Ак Барс». Последним участником ½ финала станет победитель серии магнитогорский «Металлург» — нижегородское «Торпедо» (3−1 в серии).
Для команд это была первая встреча во втором раунде плей-офф. Ранее «Авангард» и ЦСКА встречались только в финалах Кубка Гагарина: в 2019 году сильнее был ЦСКА (4−0), а в 2021-м омский клуб взял реванш (4−2).
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
