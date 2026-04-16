Третьяк с оптимизмом смотрит на будущее нынешнего состава ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У московского ЦСКА, несмотря на поражение в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от омского «Авангарда», есть хороший потенциал для роста. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.
Армейцы уступили «Авангарду» в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина в Омске со счетом 1:2 и проиграли в серии до четырех побед (1−4), завершив сезон.
«Игра ЦСКА в плей-офф отличается от того, что было в начале сезона. К сожалению, одной шайбы мало, чтобы выигрывать, нужна результативность. Если голов нет, то трудно замахнуться на кубок. Есть над чем работать, есть хороший материал, команда управляемая, налаженная дисциплина. Хоккей хороший был, но выигрывает сильнейший», — сказал Третьяк.
Глава Федерации хоккея России отметил игру вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова в третьем периоде последнего матча. «Вратарь сыграл очень хорошо, особенно последние 10 минут, когда ЦСКА давил. Серебряков показал класс», — подчеркнул он.
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
