17.04
Юта
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
17.04
Виннипег
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
17.04
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
17.04
Калгари
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
17.04
Эдмонтон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.14
Хоккей. НХЛ
17.04
Колорадо
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Третьяк с оптимизмом смотрит на будущее нынешнего состава ЦСКА в КХЛ

Армейцы уступили «Авангарду» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У московского ЦСКА, несмотря на поражение в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от омского «Авангарда», есть хороший потенциал для роста. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

Армейцы уступили «Авангарду» в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина в Омске со счетом 1:2 и проиграли в серии до четырех побед (1−4), завершив сезон.

«Игра ЦСКА в плей-офф отличается от того, что было в начале сезона. К сожалению, одной шайбы мало, чтобы выигрывать, нужна результативность. Если голов нет, то трудно замахнуться на кубок. Есть над чем работать, есть хороший материал, команда управляемая, налаженная дисциплина. Хоккей хороший был, но выигрывает сильнейший», — сказал Третьяк.

Глава Федерации хоккея России отметил игру вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова в третьем периоде последнего матча. «Вратарь сыграл очень хорошо, особенно последние 10 минут, когда ЦСКА давил. Серебряков показал класс», — подчеркнул он.

Авангард
2:1
2:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
16.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
1-й период
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
2-й период
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
3-й период
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит