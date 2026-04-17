Тянет «Магнитку»: кто станет четвертым полуфиналистом Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина определились первые три полуфиналиста — «Ак Барс» прошел минское «Динамо», «Локомотив» выбил «Салават Юлаев», а «Авангард» справился с ЦСКА. Из всех выбывших команд лишь армейцам удалось выиграть один матч. В пятницу, 17 апреля, компанию Казани, Ярославлю и Омску может составить «Металлург», который близок к победе в серии с «Торпедо». Подробнее — в материале «Известий».
«Локомотив» — «Салават Юлаев»: 4−0
Ярославцы полностью контролировали ход серии. Используя огромный опыт и выучку, команда Боба Хартли грамотно провоцировала «Салават Юлаев» на ошибки и уверенно наказывала за них. Оборона «железнодорожников» действовала надежнее, чем в противостоянии со «Спартаком», а по ходу уфимской части серии заработало и большинство. С такой игрой «Локомотив» выглядит главным претендентом на Кубок Гагарина.
«Салават» за всю серию забросил лишь две шайбы. Разница в классе между соперниками оказалась фатальной, хотя в самоотдаче уфимцам не отказать. Команда Виктора Козлова пыталась играть напористо, но травмы Евгения Кузнецова и Данила Алалыкина оставили «Салавату» еще меньше ресурсов для реальной борьбы. Молодой вратарь уфимцев Семен Вязовой в нужные моменты выручал команду, но без должной поддержки от нападения старания были тщетны.
Главным героем серии стал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев — три матча на ноль и фантастические 94,4% отраженных бросков. 39-летний Александр Радулов, выигравший Кубок Гагарина с Виктором Козловым в 2011 году в составе «Салавата», зажег в четвертом, решающем, матче серии, набрав 3 (1+2) очка. Всего в плей-офф у звездного ветерана «железнодорожников» 10 (4+6) очков.
«Динамо Минск» — «Ак Барс»: 0−4
Сезон, который мог стать лучшим в истории минского клуба в КХЛ, завершился скандалами: обострение конфликта Дмитрия Квартальнова с руководством клуба, а также резкие обвинения в «бесхарактерности» в адрес игроков со стороны главного тренера. Минское «Динамо» надломилось психологически, и к четвертой игре, на фоне слухов об отставке Квартальнова, стало ясно: серию не спасти.
Игру «Ак Барса» нельзя назвать доминирующей, но все ключевые моменты серии остались за казанцами: структурность, единоборства, хладнокровие. Победа во втором матче сохранила для команды 100-процентный показатель выигранных овертаймов в этом плей-офф. Анвару Гатиятулину удалось подвести «Ак Барс» к полуфиналу Кубка Гагарина в лучшей форме — такой, в которой мы нечасто видели команду по ходу регулярки.
Лидеры казанцев выглядели блестяще. Никита Лямкин набирал очки во всех играх серии (2+3), без гола Александра Барабанова прошел только первый матч, а Дмитрий Яшкин (2+2) окончательно заставил забыть всех о его проблемах с тренерским штабом по ходу сезона. В третьей игре 22-летний вратарь Максим Арефьев здорово подменил Тимура Билялова, оформив свой первый «сухарь» в плей-офф.
«Авангард» — ЦСКА: 4−1
Омский клуб продолжает уверенно идти по плей-офф, демонстрируя фирменный стиль. Три победы с минимальной разницей в счете не должны вводить в заблуждение: команда Ги Буше делала ровно столько, сколько нужно для успеха. Московские матчи сложились для «Авангарда» тяжелее, что привело к поражению в четвертой игре, но у омичей сохранялся солидный запас прочности. Баланс между системой игры и мастерством исполнителей, кажется, найден.
ЦСКА в этой серии был слишком прямолинеен. По ходу домашних матчей «армейские» броски стали чаще доходить до створа, но это всё еще недостаточно, чтобы выиграть пятак у организованной обороны «ястребов». Дефицит исполнительского мастерства остается большой проблемой команды Игоря Никитина: в потенциально переломных моментах ЦСКА не хватило креатива и точности.
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов — главный герой противостояния. Форвард, обменянный из ЦСКА по ходу прошлого сезона, за пять матчей серии против бывшей команды набрал семь (4+3) очков. Во вратарской дуэли опытный Никита Серебряков вчистую переиграл молодого Дмитрия Гамзина, на счету которого было несколько результативных ошибок. В пятом матче Серебряков снова был бесподобен: именно его надежная игра в концовке позволила «Авангарду» сохранить преимущество в счете и закрыть серию.
«Металлург» — «Торпедо»: 3−1
«Металлург» мог спокойно закрыть серию в четвертом матче, но из-за собственных ошибок упустил преимущество (2:0) и проиграл в овертайме после гола Егора Виноградова в большинстве. Игра команды Андрея Разина пока далека от совершенства: первое звено на спаде, хоккеисты временами теряют концентрацию. Легкая сетка плей-офф дает «Металлургу» шансы на осечки, но в потенциальном полуфинале с «Ак Барсом» это может стать большой проблемой.
«Торпедо» что в регулярке, что в плей-офф доказывало свою способность навязывать жесткую борьбу, но разница в мастерстве с «Металлургом» слишком велика. В первой и третьей играх нижегородцы допустили слишком много неудачных отрезков, за что были сильно наказаны. Характер, проявленный в четвертом матче, достоин уважения, но в остальном ресурсов для равного противостояния с топ-клубом у команды Алексея Исакова нет.
Атака «Металлурга» в этой серии держится на Никите Михайлисе (2+3) и его партнере по звену Руслане Исхакове (1+3). В воротах «Магнитки» продолжает здорово выглядеть Александр Смолин. Вратарская позиция магнитогорцев вызывала наибольшие вопросы перед стартом плей-офф, но пока опасения не подтверждаются. Сохранит ли Смолин этот уровень в возможной серии с «Ак Барсом»? Большой вопрос.
Екатерина Смирнова