Тянет «Магнитку»: кто станет четвертым полуфиналистом Кубка Гагарина

«Торпедо» что в регулярке, что в плей-офф доказывало свою способность навязывать жесткую борьбу, но разница в мастерстве с «Металлургом» слишком велика. В первой и третьей играх нижегородцы допустили слишком много неудачных отрезков, за что были сильно наказаны. Характер, проявленный в четвертом матче, достоин уважения, но в остальном ресурсов для равного противостояния с топ-клубом у команды Алексея Исакова нет.