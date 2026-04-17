ЦСКА вылетел из плей-офф, но дал бой «Авангарду». Никитин только начал строить чемпионскую команду

Что же узнал Никитин о своей команде по итогам серии с «Авангардом»? Прежде всего, то, что оборона со стареющим Никитой Нестеровым во главе — это не та забетонированная линия защиты, с которой можно идти за кубком. Провисла у ЦСКА и центральная линия, где Николаю Коваленко пришлось играть на непривычной позиции, и в целом он со своей задачей справился. Не все новички, пришедшие летом, выдержали этот уровень напряжения. Денис Гурьянов, наколотивший шайб в ворота СКА, который позволял контратаковать, остался без голов в серии с «Авангардом». Непросто сложился первый в карьере плей-офф и для молодого Бучельникова.