ЦСКА вылетел из плей-офф, но дал бой «Авангарду». Никитин только начал строить чемпионскую команду

Сезон для ЦСКА завершен. В пятом матче серии с «Авангардом» москвичи уступили и завершили свой поход за главным трофеем нашей лиги. Третий год подряд «армейцы» остаются не только без Кубка Гагарина, но даже без полуфинала. Провал ли это для трехкратных чемпионов КХЛ? Два вылета в первом раунде, которые предшествовали возвращению Игоря Никитина в клуб, безусловно, были таковыми. Прошлогоднее фиаско в серии с минским «Динамо» стоило работы Илье Воробьеву. Однако Никитин должен чувствовать себя в безопасности. И не только из-за наличия пятилетнего контракта, из которых ему предстоит отработать еще четыре.
Контракты тренеров в КХЛ защищены куда хуже, чем у игроков. Расторгнуть их — не такая уж большая проблема. А в случае с ЦСКА, где каждый год стоит одна цель — чемпионство — вероятность отставки тренера с действующим контрактом всегда велика. Никитин, если смотреть только на результат, ненамного улучшил показатели Воробьева. В регулярном чемпионате «армейцы» финишировали на одну позицию выше, в плей-офф прошли на раунд больше. Нельзя сказать, что это колоссальный прорыв. Но именно сейчас Никитин заложил фундамент в постройку, которая может стать чемпионской.
«Хочу поблагодарить соперника за очень хорошую серию — она получилась для нас очень информативной. Мы увидели своих ребят в матчах с элитным соперником. Понимаем, кто нам нужен и кто должен совершенствоваться», — так Никитин подвел итог серии с «Авангардом», которая завершилась в почти родном для него Омске.
ЦСКА взял всего один матч в этой серии — четвертый, на своей площадке. Правда, этих побед могло быть и больше. Вторая игра в Омске, в целом, проходила с преимуществом «армейцев». Переехав в Москву, подопечные Никитина впервые в серии открыли счет, и должны были сохранить преимущество. Разве что первую игру хоккеисты ЦСКА откровенно проспали. Как признавался сам Никитин, его игроков подвело то, что первый раунд они провели против соперника совершенно иного уровня. Для «армейцев» словно продолжалась серия со СКА.
В «армейском» дерби мы увидели, насколько более цельная и характерная команда у Никитина. На другой половине площадки оказалась абсолютно не собранный набор исполнителей, не способный играть по счету. Хотя у Игоря Ларионова было столько же времени на построение команды — ровно сезон. ЦСКА ловил петербуржцах на ошибках, а сам включался строго по необходимости. Вот только «Авангард» оказался командой, которая сама подарков не делает. Уже ее нужно вынуждать ошибаться. А с этим у москвичей есть проблемы.
Серия с «Авангардом» стала для Игоря Никитина тем, чем являлась серия с «Локомотивом» для Ги Буше год назад. Тогда канадец, только-только приехавший в Россию, на той же стадии второго раунда столкнулся с лучшей командой КХЛ — «Локомотивом» Никитина. Омичи хоть и проиграли будущим чемпионам, но дали им бой и увели серию в семь игр. А протестировав свою команду на лучших образцах нашего чемпионата, Буше уже знал, с кем ему по пути, а с кем — нет. Отсюда и тотальная перестройка обороны, и расставание с Владимиром Ткачевым.
Что же узнал Никитин о своей команде по итогам серии с «Авангардом»? Прежде всего, то, что оборона со стареющим Никитой Нестеровым во главе — это не та забетонированная линия защиты, с которой можно идти за кубком. Провисла у ЦСКА и центральная линия, где Николаю Коваленко пришлось играть на непривычной позиции, и в целом он со своей задачей справился. Не все новички, пришедшие летом, выдержали этот уровень напряжения. Денис Гурьянов, наколотивший шайб в ворота СКА, который позволял контратаковать, остался без голов в серии с «Авангардом». Непросто сложился первый в карьере плей-офф и для молодого Бучельникова.
Из команд, игравших во втором раунде, ЦСКА — третий по росту, и четвертый — по весу. Но в сравнении с предыдущей командой Никитина «армейцы» выглядели легковесными. Абрамов, Зернов, все тот же Бучельников — теперь уже они не потянули уровень силовой борьбы, установленный «Авангардом», как омичи год назад в столкновении с «Локомотивом». Круг замкнулся. Не выдержал сравнений с Никитой Серебряковым и молодой вратарь Дмитрий Гамзин, но нужно понимать, что его мерили по самой высокой планке.
Этот ЦСКА еще будет какое-то время дозревать. Как за счет внутренних ресурсов вроде прогресса Гамзина и Бучельникова, так и благодаря трансферной политике. Селекционной службе «армейцев» не помешает усилиться габаритными защитниками и более быстрыми и молодыми форвардами нижних звеньев, чем Калинин и Гарднер. И уже со следующего сезона команду Никитина можно будет всерьез рассматривать как претендента на Кубок Гагарина. Пока же москвичи прошли важное испытание, потерпев поражение, которое ценнее иных побед.
Дмитрий Ерыкалов