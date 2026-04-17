«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»

ТАСС, 17 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3 в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске.