«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»

Магнитогорцы выиграли пятый матч в серии в овертайме.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 17 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3 в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Робин Пресс (10-я и 30-я минуты), Даниил Вовченко (40) и Роман Канцеров (66). У проигравших отличились Андрей Белевич (23), Егор Виноградов (45) и Богдан Конюшков (59).

«Металлург» выиграл серию со счетом 4−1. В полуфинале команда из Магнитогорска встретится с казанским «Ак Барсом».

Металлург Мг
4:3
1:0, 2:1, 0:2
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
17.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7021 зритель
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Исаков
Вратари
Илья Набоков
(00:00-65:19)
Денис Костин
(00:00-57:58)
Денис Костин
(58:43-65:19)
1-й период
09:36
Робин Пресс
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
12:16
Дерек Барак
2-й период
22:51
Андрей Белевич
(Александр Яремчук, Никита Шавин)
29:13
Робин Пресс
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
34:11
Антон Силаев
35:00
Сергей Гончарук
39:50
Даниил Вовченко
(Сергей Толчинский)
3-й период
44:28
Егор Виноградов
58:43
Максим Летунов
(Богдан Конюшков)
Овертайм
63:32
Антон Сизов
65:19
Роман Канцеров
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
Статистика
Металлург Мг
Торпедо
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит