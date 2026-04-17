Стали известны пары полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет с «Ак Барсом», «Локомотив» — с «Авангардом».

Источник: ТАСС

Стали известны все участники полуфинала плей-офф КХЛ. Последним в эту стадию вышел магнитогорский «Металлург», победивший в пяти матчах нижегородское «Торпедо».

Пары полуфинала:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск);
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань).

В первой паре матчи серии до четырех побед пройдут 24, 26, 28, 30 апреля и, если понадобится, 2, 4 и 6 мая.

Во второй паре встречи состоятся 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая.

Действующим чемпионом КХЛ является «Локомотив», который в прошлом сезоне в финале победил челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне регулярный чемпионат выиграл «Металлург».