Стали известны пары полуфинала Кубка Гагарина

Стали известны все участники полуфинала плей-офф КХЛ. Последним в эту стадию вышел магнитогорский «Металлург», победивший в пяти матчах нижегородское «Торпедо».
Пары полуфинала:
- «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск);
- «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань).
В первой паре матчи серии до четырех побед пройдут 24, 26, 28, 30 апреля и, если понадобится, 2, 4 и 6 мая.
Во второй паре встречи состоятся 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая.
Действующим чемпионом КХЛ является «Локомотив», который в прошлом сезоне в финале победил челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне регулярный чемпионат выиграл «Металлург».