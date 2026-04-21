Тамбиев рассказал, что Ларионов с пониманием отнесся к его уходу в «Динамо»

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов не чинил препятствий и с пониманием отнесся к уходу своего помощника Леонида Тамбиева в московское «Динамо». Об этом Тамбиев рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба сообщил о назначении Тамбиева.
«У нас была договоренность с Ларионовым, что если меня назначат главным тренером, он не будет чинить препятствий. И за что ему большое спасибо, он отнесся к этой ситуации с пониманием, воспринял это солидно, поздравил меня», — сказал Тамбиев.
Тамбиеву 55 лет. В Континентальной хоккейной лиге он работал главным тренером владивостокского «Адмирала» с 2021 по 2025 год. По ходу текущего сезона специалист вошел в тренерский штаб петербургского СКА.