Хоккей. НХЛ
23.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.17
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
23.04
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.62
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

В «Тракторе» опровергли слухи о назначении Ротенберга главным тренером

Ранее СМИ сообщали, что Ротенберг может возглавить челябинский клуб или минское «Динамо». Однако в «Тракторе» эти данные опровергли, заявив, что пока формируют шорт-лист кандидатов, и экс-тренера СКА в нем нет.

Источник: РБК Спорт

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером челябинской команды. Об этом он заявил 74.RU.

«Сейчас мы находимся в процессе определения шорт-листа по наставникам “Трактора” и согласовании возможных кандидатур. На данный момент Романа Ротенберга там нет», — сказал Савин.

21 апреля журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что «Трактор» и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру Ротенберга на пост главного тренера.

В прошлом году главным тренером «Трактора» стал Евгений Корешков, соглашение с которым рассчитано до конца текущего сезона. В этом сезоне команда под его руководством заняла шестое место на Востоке и вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» (1−4 в серии).

Ротенберг в 2022—2025 годах возглавлял петербургский СКА, а летом 2025-го вошел в совет директоров «Динамо» и стал отвечать за развитие академии.

Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главным тренером команды «Россия 25», которая участвует в товарищеских матчах вместо основной сборной.