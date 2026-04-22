В «Тракторе» опровергли слухи о назначении Ротенберга главным тренером

В прошлом году главным тренером «Трактора» стал Евгений Корешков, соглашение с которым рассчитано до конца текущего сезона. В этом сезоне команда под его руководством заняла шестое место на Востоке и вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» (1−4 в серии).