В «Тракторе» опровергли слухи о назначении Ротенберга главным тренером

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером челябинской команды. Об этом он заявил 74.RU.
«Сейчас мы находимся в процессе определения шорт-листа по наставникам “Трактора” и согласовании возможных кандидатур. На данный момент Романа Ротенберга там нет», — сказал Савин.
21 апреля журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что «Трактор» и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру Ротенберга на пост главного тренера.
В прошлом году главным тренером «Трактора» стал Евгений Корешков, соглашение с которым рассчитано до конца текущего сезона. В этом сезоне команда под его руководством заняла шестое место на Востоке и вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» (1−4 в серии).
Ротенберг в 2022—2025 годах возглавлял петербургский СКА, а летом 2025-го вошел в совет директоров «Динамо» и стал отвечать за развитие академии.
Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главным тренером команды «Россия 25», которая участвует в товарищеских матчах вместо основной сборной.