«Авангард» постарается взять реванш у «Локомотива» в ½ финала плей-офф КХЛ

Стоит ожидать появление у «Авангарда» защитников Семена Чистякова и Вячеслава Войнова, которые, как и нападающий Александр Волков, отправятся с командой в Ярославль, о чем ТАСС сообщили в пресс-службе омского клуба. Чистяков получил травму еще в первом матче ¼ финала с московским ЦСКА, после чего не выходил на лед. Войнов в последний раз играл в серии ⅛ финала с нижнекамским «Нефтехимиком» в конце марта, Волков пропустил последние два матча противостояния с армейцами. На кого «Авангард» не сможет рассчитывать в этом сезоне, так это на нападающего Ивана Игумнова, который получил травму в серии с «Нефтехимиком» и затем перенес операцию на ноге.