«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл омский «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина.
Встреча в Ярославле завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У «Локомотива» отличились Никита Кирьянов (1-я минута), Максим Шалунов (40), Егор Сурин (52) и Максим Березкин (89). В составе «Авангарда» шайбы забросили Александр Волков (6), Константин Окулов (26) и Джозеф Чеккони (34).
Защитник «Локомотива» Александр Елесин записал на свой счет результативную передачу. 30-летний хоккеист провел 500-й матч в КХЛ. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сыграл 100-й матч в плей-офф КХЛ.
«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3 и вышел в финал Кубка Гагарина, куда ранее после победы в серии над магнитогорским «Металлургом» пробился казанский «Ак Барс». Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы прошли московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−0).
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
Никита Серебряков
00:25
Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
05:00
Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
