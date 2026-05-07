«Локомотив» снова в финале! Чемпион героически добил «Авангард»!

«Локомотив» обыграл «Авангард» и добыл решающую победу в великой серии полуфинала плей-офф КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина третий раз подряд вышли в финал турнира, где сыграют с «Ак Барсом».
И снова седьмой матч!
О скоротечности текущего розыгрыша Кубка Гагарина не сказал только ленивый, но здорово, что ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» снова сошлись друг с другом на пути к главному трофею Континентальной хоккейной лиги. Команды стали спасителями этого плей-офф, выдав абсолютно сумасшедшую серию. Когда многие уже ждали «ястребов» в финале, действующие обладатели Кубка Гагарина сделали все, чтобы сохранить за собой этот почетный статус, и оформили яркий камбэк.
После громких 4:0 в Ярославле «Локомотив» устроил погром в Омске. 2:0 — с таким счетом хозяева арены вели за 33 секунды до конца основного времени встречи, когда уже Омск и остальная часть фанатов «Авангарда» по всей стране праздновали свой первый за последние пять лет выход в финал плей-офф, как вдруг герой «железнодорожников» Максим Шалунов при поддержке не менее статусных героев ярославской команды Александра Радулова и Рушана Рафикова в течение 22 секунд забросил две подряд шайбы и перевел матч в дополнительное время, после чего уже Шалунов выступил в роли ассистента при победном голе Рафикова во втором овертайме. В итоге вместо победы «Авангарда» в шести матчах серии счет в противостоянии стал 3−3, и Ярославль увидел седьмую игру знатной дуэли.
«Седьмая игра — это как коробка с сюрпризом: открываешь ее, и неизвестно, что из нее выскочит. Никогда не знаешь, что ожидать от седьмой игры. Могу только сказать, что “Арена 2000” в Ярославле будет греметь, она будет наэлектризована. У нас великолепные болельщики, они придадут нам энергии», — говорил Боб Хартли после безумного матча в Омске.
Для розыгрыша Кубка Гагарина-2026 серия «Локомотив» — «Авангард» стала первой и пока единственной за весь плей-офф, которая продлилась до семи матчей. Даже символично, что это случилось именно с ярославцами и омичами. В предыдущих двух сезонах, когда соперники встречались друг с другом на стадиях вторых раундов, они также сыграли по семь матчей. Причем прошли они идентично: «Локомотив» после четырех матчей вел со счетом 3−1, затем «Авангард» отыграл два матча, но в седьмой игре омичи все же уступили «железнодорожникам». Примечательно, что по похожему, но зеркальному пути соперники прошли в этом году: теперь уже «Авангард» вел 3−1 в серии, а «Локомотив» выиграл пятый и шестой матчи.
Проклятье для Буше, победный опыт Хартли
Сразу после завершения безумного матча в Омске многие вспомнили печальную статистику наставника «Авангарда» Ги Буше в его тренерской карьере: на профессиональном уровне он проиграл все полуфиналы. В 2010 году его «Гамильтон Бульдогс» уступил в семи матчах полуфинала плей-офф АХЛ, хотя подопечные Буше вели со счетом 2−0 в серии. Примечательно, что и «Авангард» в битве с «Локо» тоже вел 2−0 после первых двух матчей. В Швейцарии Буше вместе с «Берном» также дошел до полуфинала плей-офф в 2015 году, но без шансов уступил «Давосу» (0−4).
Наконец, были провалы и в НХЛ: что «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли-2011, что «Оттава Сенаторз» в плей-офф 2017-го под руководством канадского специалиста проиграли в полуфинала турнира по итогам семи матчей в сериях против «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно. Интересно, что «Бостон» в 2011-м и «Питтсбург» в 2017-м после побед в битвах с командами Ги Буше впоследствии становились чемпионами.
Что касается визави тренера «Авангарда», то у Боба Хартли имеется свой козырь — успешная игра в седьмых матчах серии. Так, опытный специалист на пути к своему первому крупному успеху — победе в плей-офф АХЛ в сезоне-1996/97 — вместе с «Херши Беарс» выиграл две серии с семью матчами в каждой, а через четыре года под его руководством «Колорадо Эвеланш» стал чемпионом НХЛ, обыграв «Нью-Джерси Девилз» Александра Могильного, Сергея Брылина и Сергея Немчинова в семи матчах финальной серии Кубка Стэнли.
Добился Хартли успеха и в Европе. Например, вместе с ним «Цюрих Лайонс» в плей-офф Национальной лиги Швейцарии одолели «Берн» в семи матчах финальной серии, а уже в «Авангарде» команда канадского тренера на пути к чемпионскому финалу Кубка Гагарина-2021 выиграла у «Ак Барса» в овертайме седьмого матча серии полуфинала плей-офф.
Великая победа «Локомотива»!
И «Локомотив», и «Авангард» подошли к решающему матчу серии без изменений. Боб Хартли оставил активным стартовое звено с тройкой Рихарда Паника, Байрона Фрэза и Никиты Кирьянова, а Ги Буше остался верен любимой схеме с 11 нападающими и 8 защитниками.
Несмотря на то, что седьмой и самый ответственный матч противостояния предполагал максимально осторожную и аккуратную игру, команды стартовали с места в карьер и уже в дебюте встречи обменялись голами. Причем «железнодорожники» свою шайбу забросили в первой же смене, но в не самой очевидной ситуации.
После небольшой неразберихи в средней зоне Паник подхватил шайбу у правого борта и попытался перевести игру в чужую зону вбросом шайбы. Вероятно, словацкий форвард даже не рассчитывал, что из этого выйдет что-то опасное, но неожиданный отскок шайбы от борта в центр между кругами вбрасывания, где оказался один Кирьянов, привел к голевой ситуации. Такой отскок защитники «Авангарда» предугадать не смогли, и Кирьянов оказался по сути один перед Никитой Серебряковым. Подготовив бросок, форвард «Локомотива» открыл счет уже на 25-й секунде встречи.
«Авангард» после такого удара не расклеился. Более того — омичи даже встрепенулись и приступили к активным действиям в атаке. Благодаря этому подопечным Ги Буше удалось оперативно ответить на обидный гол и восстановить равновесие.
После выигранного вбрасывания в чужой зоне «ястребы» бросились на ворота Даниила Исаева. Александр Волков, выкатываясь из-за ворот, прострелил в район левого круга вбрасывания, откуда сходу бросил Дамир Шарипзянов. С выстрелом капитана «Авангарда» голкипер «Локомотива» справился, но отбил шайбу перед собой. Первым на добивании оказался все тот же Волков — форвард омичей исправился за проброс в прошлом матче, который привел ко второму и спасительному голу Шалунова, и точным броском позволил «ястребам» быстро сравнять счет.
«Авангард» в принципе предпочел придерживаться такой тактики, когда включаться в игру и действовать активно «приходилось» лишь по необходимости. В этом плане показательным стал второй период, который по традиции прошел с полной инициативой «Локомотива». Омичи будто намерено перешли на игру без шайбы и, оберегая свои ворота, ожидали своих шансов. Пока «железнодорожники» упирались в стену и никак не могли ее пробить, подопечные Ги Буше легко убегали в контратаки и довольно опасно атаковали владения Исаева.
Так в дебюте второй 20-минутки опаснейший контрвыпад организовал Константин Окулов. Защитник «Локомотива» Данил Мисюль ошибся, не обработав и потеряв шайбу на чужой синей линии, и Волков одной передачей вывел Окулова один на один с вратарем ярославцев. Звезда омичей и лучший бомбардир текущего розыгрыша Кубка Гагарина технично сыграл при реализации момента, но Исаев прочитал действия Окулова и оформил эффектное спасение.
Впрочем, чуть позднее все тот же Окулов все-таки взял свое в личной дуэли против Исаева. Несколько минут спустя форвард «Авангарда» обокрал Егора Сурина в нейтральной зоне, продвинулся вперед и классно бросил из границ правого круга вбрасывания из-под Рушана Рафикова. Шайба влетела в дальний угол ворот — Исаев не смог выручить в этом моменте.
Таким же образом «Авангард» организовал и свой третий гол во втором периоде: пока «Локомотив» бился лбом в омскую стену, то и дело втыкаясь в борт, «ястребы» пользовались редкими походами в чужую зону и действовали очень эффективно.
Едва ворвавшись в чужую зону в середине матча, подопечные Ги Буше провели яркую атаку. Николай Прохоркин бросил с острого угла от левого борта, после чего шайба затесалась на пятаке. Волков не дал Исаеву зафиксировать шайбу и ловким движением клюшкой прокинул ее чуть дальше, где первым на подборе оказался Джозеф Чеккони. С первым броском защитника «Авангарда» вратарь «Локомотива» справился, а со вторым — нет. Чеккони даже сам не сразу поверил, что ему удалось забить: американец выстрелил практически с нулевого угла, и шайба влетела в дальний угол ворот.
Но было бы максимально несправедливо, отдай «Локомотив» этот матч при всех обстоятельствах. И «железнодорожники» нашли в себе силы добиться желаемого. 30 секунд до конца перерыва уже вошли в историю в предыдущем матче серии, они дали о себе знать и сегодня. И снова Максим Шалунов преподал «Авангарду» урок, что уходить с головой в раздевалку раньше времени — большая ошибка.
Александр Полунин при входе в зону буквально выгрыз шайбу у двоих игроков омской команды и, оценив ситуацию, отпасовал в центр, где Шалунов оказался совсем один. У Максима было полно времени, чтобы подготовить качественный бросок, и он его исполнил, оформив свой 252-й гол в карьере в КХЛ, выйдя на чистое восьмое в списке лучших снайперов в истории лиги и опередив в этом рейтинге легендарного Сергея Широкова.
«Авангард» в третьем периоде попытался проявить чуть больше инициативы и лишить «Локомотив» владения шайбой, максимально ограничив возможности «железнодорожников». Омичи активно прессинговали в средней зоне и выстраивали мощные редуты у своей синей линии. Но как и в предыдущей игре, подопечных Ги Буше подвел проброс.
После вбрасывания в чужой зоне ярославцы успешно отборолись за шайбу, и Мартин Гернат, подхвативший снаряд на синей линии, отпасовал на Егора Сурина. Молодой форвард «Локомотива», для которого этот сезон складывался довольно неудачно решился на нестандартный прием и набросил на ворота с неудобной руки. Выигравший борьбу на пятаке Максим Березкин смутил Серебрякова, и шайба влетела в ворота.
«Локомотив» уже отыграл отставание в счете 1−3 в серии, сделав счет 3−3. То же самое «железнодорожники» сделали и в отдельной игре. И вновь исход матча — а также и всего противостояния — решился за пределами основного времени. Лучшего сценария для серии, которая была достойна финала Кубка Гагарина, было не придумать.
Как и в предыдущем матче, победный гол снова случился во втором овертайме. Что в первой, что во второй дополнительной 20-минутках на первый план вышла уже не тактика и схемы, а характер хладнокровие и соревнование в том, кто кого перетерпит и превзойдет ментально.
Ключевой эпизод случился в середине второго овертайма. «Авангард» большими силами навалился на ворота «Локомотива» и устроил пожар перед глазами Исаева. Шайба пролетела над голкипером ярославцев и оказалась за воротами, куда ворвался Александр Волков. Форвард омичей потерял равновесие и в падении попытался прострелить на пятак. Вместо потенциально голевой передачи Волков выкатил шайбу Максиму Березкину, который моментально организовал контратаку «два в одного». Обыгравшись с Артуром Каюмовым, Березкин вошел в зону и мощно бросил с кистей. Серебряков не сдюжил, и «Локомотив» отпраздновал победный гол.
4:3 в матче, 4−3 в серии — «Локомотив» третий сезон подряд обыграл «Авангард» в семиматчевой серии плей-офф и третий раз подряд дошел до финала Кубка Гагарина. Действующие чемпионы КХЛ в решающей битве сезона сойдутся с одним из самых титулованных клубов лиги — казанским «Ак Барсом», который накануне вынес из плей-офф сильнейший клуб регулярного сезона «Металлург» (4−1). Лишь однажды «Локомотив» и «Ак Барс» играли друг с другом в плей-офф — как раз в финале Кубка Гагарина в самом первом сезоне лиги в 2009 году. Тогда в семи матчах сильнее оказались казанцы, ставшие первыми в истории обладателями Кубка Гагарина.
«Авангард» же потерпел очень болезненное поражение и отпустил серию, которую должен был доводить до победы. Ги Буше в очередной раз в своей тренерской карьере не смог преодолеть стадию полуфинала. Жаль, что в этом противостоянии не было места для восьмого матча. Обе команды выдали абсолютно великую серию, которая была достойна финала. Их битва уже вошла в историю российского хоккея.
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
Никита Серебряков
00:25
Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
05:00
Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
