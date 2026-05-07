«Локомотив» снова в финале! Чемпион героически добил «Авангард»!

Для розыгрыша Кубка Гагарина-2026 серия «Локомотив» — «Авангард» стала первой и пока единственной за весь плей-офф, которая продлилась до семи матчей. Даже символично, что это случилось именно с ярославцами и омичами. В предыдущих двух сезонах, когда соперники встречались друг с другом на стадиях вторых раундов, они также сыграли по семь матчей. Причем прошли они идентично: «Локомотив» после четырех матчей вел со счетом 3−1, затем «Авангард» отыграл два матча, но в седьмой игре омичи все же уступили «железнодорожникам». Примечательно, что по похожему, но зеркальному пути соперники прошли в этом году: теперь уже «Авангард» вел 3−1 в серии, а «Локомотив» выиграл пятый и шестой матчи.