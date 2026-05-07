Радулов в топовой форме, несмотря на возраст, заявил Буше

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов находится в своей лучшей форме, несмотря на свой возраст, добавив, что россиянин на своих плечах вытащил свою команду к победе в шестой встрече серии полуфинала Кубка Гагарина.
В среду «Локомотив» на своем льду во втором овертайме обыграл омский «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии — 4−3. В шестом матче серии в Омске железнодорожники отыгрались с 0:2, дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал 39-летний Радулов.
«Все поражения в серии были по разным причинам. Мы играли против очень сильной команды. Взять, к примеру, Радулова — невероятный игрок, не только в матче с нами, но и против любой команды. Он в топовой форме, несмотря на возраст. Нужно это уважать и отдать ему должное. В шестом матче серии он на своих плечах вытащил свою команду к победе. В том матче он нас одолел, по большому счету», — заявил Буше на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира «Локомотив» сыграет против казанского «Ак Барса», первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
