Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
1
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.90
П2
4.68
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.14
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Радулов в топовой форме, несмотря на возраст, заявил Буше

Буше: Радулов, несмотря на возраст, вытащил «Локомотив» на своих плечах.

Источник: ХК "Локомотив"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов находится в своей лучшей форме, несмотря на свой возраст, добавив, что россиянин на своих плечах вытащил свою команду к победе в шестой встрече серии полуфинала Кубка Гагарина.

В среду «Локомотив» на своем льду во втором овертайме обыграл омский «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии — 4−3. В шестом матче серии в Омске железнодорожники отыгрались с 0:2, дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал 39-летний Радулов.

«Все поражения в серии были по разным причинам. Мы играли против очень сильной команды. Взять, к примеру, Радулова — невероятный игрок, не только в матче с нами, но и против любой команды. Он в топовой форме, несмотря на возраст. Нужно это уважать и отдать ему должное. В шестом матче серии он на своих плечах вытащил свою команду к победе. В том матче он нас одолел, по большому счету», — заявил Буше на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».

Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира «Локомотив» сыграет против казанского «Ак Барса», первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.

Локомотив
4:3
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит