Седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом» побил рекорд КХЛ по длительности

Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4:3 ОТ2) вошёл в историю как самый продолжительный в истории седьмых матчей плей-офф КХЛ. Игра продлилась 88 минут 31 секунду, побив прошлый рекорд 86:31, установленный в серии этих же команд в 2025 году.