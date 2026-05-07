Седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом» побил рекорд КХЛ по длительности

Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4:3 ОТ2) вошёл в историю как самый продолжительный в истории седьмых матчей плей-офф КХЛ. Игра продлилась 88 минут 31 секунду, побив прошлый рекорд 86:31, установленный в серии этих же команд в 2025 году.
В плей-офф сезона 2025/26 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина 2014 года.
«Локомотив» победил в серии с «Авангардом» со счётом 4−3 и вышел в финал Кубка Гагарина-2026, где встретится с «Ак Барсом».
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит