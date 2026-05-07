Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом» побил рекорд КХЛ по длительности

«Локомотив» вырвал победу на 89-й минуте матча.

Источник: Om1 Омск

Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4:3 ОТ2) вошёл в историю как самый продолжительный в истории седьмых матчей плей-офф КХЛ. Игра продлилась 88 минут 31 секунду, побив прошлый рекорд 86:31, установленный в серии этих же команд в 2025 году.

В плей-офф сезона 2025/26 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина 2014 года.

«Локомотив» победил в серии с «Авангардом» со счётом 4−3 и вышел в финал Кубка Гагарина-2026, где встретится с «Ак Барсом».

Локомотив
4:3
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит