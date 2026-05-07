Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом»

В среду, 6 мая 2026 года, в Ярославле завершился седьмой решающий матч серии между омским «Авангардом» и «Локомотивом». Второй год подряд команды бились до второго овертайма, и снова победу одержали ярославцы — 4:3 в матче и в серии. Игра закончилась, когда в Омске был третий час ночи.
Исход серии прокомментировал главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше.
"Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота. В этом вся проблема и заключается. Нам нужно понимать, что мы встречаемся с лучшей командой лиги. Я говорил это перед серией, я говорил это на протяжении всего сезона. Этот коллектив строится уже пять лет, и мы еще не там. Противник — очень зрелая команда, у нас же 15 новых игроков пришло. Один тот факт, что мы дошли до третьего раунда по сравнению с прошлым годом, показывает, что мы прогрессируем.
Но опять-таки проблема заключается в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой. Это очень опытная команда, у нее глубина состава невероятная, это действительно зрелый коллектив. Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на этом же уровне, но все-таки в одном голе оттуда останавливаемся. Так произошло в предыдущем матче, когда мы потерпели поражение во втором овертайме. Сегодня опять их гол во втором овертайме.
Я действительно горжусь своими ребятами, потому что они отдали всех себя, и многие из них играли с погребениями, которые тянутся еще с первой, со второй серии. В ту минуту, когда мы поняли, что мы будем встречаться с ЦСКА, стало ясно, что многие из наших ребят пострадают. Так и получилось. Затем мы встретились с «Локомотивом». Наши ребята — настоящие воины. Травмы у них были достаточно серьезные, и в обычное время с такими не играют, но ребята выходили, бились, превозмогая абсолютно всё", — сказал Ги Буше.
Таким образом, омская команда завершила сезон. Действующий чемпион — ярославский «Локомотив» — сразится за главный трофей лиги с казанским «Ак Барсом».
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит