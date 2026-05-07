Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
0
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.35
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом»

«Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 6 мая 2026 года, в Ярославле завершился седьмой решающий матч серии между омским «Авангардом» и «Локомотивом». Второй год подряд команды бились до второго овертайма, и снова победу одержали ярославцы — 4:3 в матче и в серии. Игра закончилась, когда в Омске был третий час ночи.

Исход серии прокомментировал главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше.

"Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота. В этом вся проблема и заключается. Нам нужно понимать, что мы встречаемся с лучшей командой лиги. Я говорил это перед серией, я говорил это на протяжении всего сезона. Этот коллектив строится уже пять лет, и мы еще не там. Противник — очень зрелая команда, у нас же 15 новых игроков пришло. Один тот факт, что мы дошли до третьего раунда по сравнению с прошлым годом, показывает, что мы прогрессируем.

Но опять-таки проблема заключается в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой. Это очень опытная команда, у нее глубина состава невероятная, это действительно зрелый коллектив. Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на этом же уровне, но все-таки в одном голе оттуда останавливаемся. Так произошло в предыдущем матче, когда мы потерпели поражение во втором овертайме. Сегодня опять их гол во втором овертайме.

Я действительно горжусь своими ребятами, потому что они отдали всех себя, и многие из них играли с погребениями, которые тянутся еще с первой, со второй серии. В ту минуту, когда мы поняли, что мы будем встречаться с ЦСКА, стало ясно, что многие из наших ребят пострадают. Так и получилось. Затем мы встретились с «Локомотивом». Наши ребята — настоящие воины. Травмы у них были достаточно серьезные, и в обычное время с такими не играют, но ребята выходили, бились, превозмогая абсолютно всё", — сказал Ги Буше.

Таким образом, омская команда завершила сезон. Действующий чемпион — ярославский «Локомотив» — сразится за главный трофей лиги с казанским «Ак Барсом».

Локомотив
4:3
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит