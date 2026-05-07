Канадскому тренеру создали идеальные условия в Омске, но все закончилось провалом. «Авангард» должен уволить Буше?

Третий сезон подряд для омского «Авангарда» плей-офф завершается на серии с ярославским «Локомотивом». В 2024 и 2025 годах эти клубы встречались во втором раунде, в 2026-м — в полуфинале.
Все три раза серия доходила до седьмого матча, и все три раза сильнее оказывались ярославцы. За эти три сезона «Авангард» трижды устраивал «пересборку», текущая версия команды в итоге выглядела самой боеспособной на фоне предыдущих лет. Многие небеспочвенно называли «ястребов» претендентами на Кубок Гагарина-2026, все-таки руководство клуба сделало многое для того, чтобы собрать очень мощный состав.
Некоторые решения, принятые прошлым летом, выглядели непопулярными. Например, отказ от Ткачева, который с одной стороны, был символом омского клуба последних лет, а также имел самый крупный контракт, а с другой, оказался не нужен Ги Буше. Отказались «ястребы» в межсезонье и от Рида Буше, который также приносил «Авангарду» результат на протяжении нескольких чемпионатов. Впрочем, учитывая все случившееся с американцем в «Автомобилисте», можно сказать, что менеджмент омской команды здесь принял правильное решение.
Под главного тренера привезли других иностранцев, например, Максима Лажуа, хорошо знакомого Ги Буше. Также сумели подписать Майкла Маклауда, которого наставник очень хотел видеть в составе. Привезли иностранного специалиста с подачи Буше и в клуб ВХЛ «Омские Крылья».
Назначение Луи Робитайла было сделано с целью создания единой системы в клубной вертикали, чтобы при вызове игроков из ВХЛ в основную команду требования тренеров оставались им понятны. Правда, в основу хоккеисты «Омских Крыльев» практически не вызывались. А работа Робитайла при всех потраченных средствах ожидаемого результата, кажется, не дала. После завершения седьмого матча Ги Буше посетовал на отсутствие глубины состава, но это замечание выглядело не совсем обоснованно, учитывая усилия «Авангарда» в межсезонье по сбору команды как раз под требования главного тренера.
В сезоне были претензии относительно стиля игры «ястребов»: прямолинейный, не очень зрелищный хоккей и пресловутая схема «1−3−1». Но по ходу регулярки, да и в первых раундах плей-офф многое оправдывалось результатом. Однако в серии с «Локомотивом» стиль омичей победы не принес. Итог — очередной проигранный Ги Буше полуфинал. Многие эксперты называют это поражение «Авангарда» именно тренерским: в трех из семи матчей «ястребы» вели в две шайбы и преимущество это не удерживали.
Логичный вопрос после такого болезненного вылета: «Что дальше?». Начали витать в воздухе разговоры о возможном увольнении Ги Буше, хотя у канадского специалиста есть действующее соглашение еще на сезон.
Учитывая, что нынешний был первым полноценным для иностранца в КХЛ, с точки зрения результата команда все-таки показала прогресс, да и ресурсов под главного тренера было потрачено немало, увольнять канадца было бы странно. Большая часть основного состава «Авангарда» имеет действующие соглашения еще как минимум на следующий сезон. Очередное изменение вектора с новым тренером значило бы вновь смену части игроков, а с нововведениями в регламент относительно расторжений и понижений контрактов провести такие манипуляции, как в прошлое межсезонье, уже не получится. Логичнее было бы сделать точечные усиления и организовать работу вдолгую по выстраиванию команды под большие задачи. Тем более, перед глазами есть вполне успешный пример «Локомотива».
Автор: Надежда Тонконог
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
