«Тактика не поможет, если сердце не горит»

Полуфинальная серия Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» стала одной из самых драматичных в истории КХЛ. «Железнодорожники» в третий раз подряд победили омичей в седьмом матче плей-офф, хотя по ходу нынешнего противостояния сами были на грани вылета.
Проигрывая 1:3 в серии, а затем уступая 0:2 за минуту до конца шестого матча, «Локомотив» сумел спастись двумя голами на последних секундах и вырвал победу во втором овертайме. Седьмая встреча 6 мая тоже дошла до второго дополнительного периода: ярославцы отыгрались с 1:3 и победили 4:3.
Теперь «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» и попытается второй год подряд завоевать главный трофей КХЛ. В интервью «Известиям» нападающий ярославцев Артур Каюмов рассказал, чем для команды особенна эта победа над «Авангардом».
— Ощущения от этой победы аналогичны тем, что были год назад, когда при схожих обстоятельствах победили «Авангард»?
— Это уже совсем другие ощущения. Сейчас отыгрались с 1:3 в серии. И в седьмом матче отыгрались с этого же счета. В прошлом году мы все-таки вели 3:1 в серии и 2:0 в седьмой игре. Теперь другая ситуация. Пришлось отыгрываться. И нам удалось — это дорогого стоит. Ребята все молодцы — отдались до конца игре.
— Как удалось отыграться в серии и двух решающих матчах?
— За счет командной игры. За счет сплоченности. Наша команда — это одна большая семья. Каждый из нас знает свое дело и верит до конца в то, что мы делаем.
— Были ли перед решающими матчами и во время них какие-то особенные проникновенные речи тренеров и лидеров команды, которые вдохновляли на эти камбэки?
— Мы, конечно, разговаривали. Знали, что нужно верить в себя до конца, в своих партнеров по команде, в клуб. Это самое главное. Повторюсь, за счет семейной атмосферы в этом коллективе, за счет понимания, что мы можем сделать это даже в такой непростой ситуации, мы и выигрываем.
— Многие считали этот «Авангард» фаворитом плей-офф. Ощущаете, что выбили, возможно, сильнейшего соперника?
— Я бы не сказал, что в финале у нас будет слабый соперник. Конечно, «Авангард» очень серьезная команда. Безусловно, они очень хорошо играют. У них всё отлично в плане тактики, дисциплины, подхода тренера. Клуб ставит перед собой самые высокие задачи. Но здесь выигрывает только один.
— Четыре дня между седьмым матчем с «Авангардом» и первой финальной игрой с «Ак Барсом» достаточно, чтобы успеть восстановиться после такой тяжелой серии?
— Честно говоря, я даже еще не смотрел, какого числа у нас начинается финал (смеется). Но четыре дня достаточно. Надо отдохнуть один день после последнего матча и уже дальше снова в бой.
— За счет чего ваша команда настолько хороша в решающих матчах?
— У нас вообще самый дисциплинированный клуб во всей лиге. Начиная с бытовых вопросов и заканчивая тем, что на льду происходит. К тому же многие игроки в команде знают друг друга с детства. И понимают, как каждый из нас умеет играть и за счет чего умеет играть. Поэтому главное было потерпеть первые минут пять овертайма, и уже дальше всё пошло как надо.
— Чем отличается поведение тренерского штаба Игоря Никитина в седьмом матче с поведением тренерского штаба Боба Хартли в этом году?
— Тут дело даже не в тренерском штабе. Психологически надо быть готовым в первую очередь. Тактика не поможет, если ты не жаждешь победы, если у тебя не горит сердце. Бессмысленно тогда тактику какую-либо подбирать.
— Три года подряд вы поздно заканчиваете сезон, поскольку доходите до финала. Тяжело восстанавливаться в условиях укороченных отпусков?
— Да нет. Мы жаждем только победы. Мы ненасытный в этом плане клуб.
— Как вам нынешний «Ак Барс»?
— В этом плей-офф пока не следил за ними.
— А по очным матчам в регулярном чемпионате что скажете о них?
— Хорошая команда. Очень дисциплинированная. Хорошо выполняет тренерское задание. Но в финале вообще нет слабых соперников.
— Ваш бывший партнер по «Локомотиву» и воспитанник клуба Григорий Денисенко очень ярко сейчас играет за «Ак Барс». Будет особый настрой против него?
— Не следил, честно говоря, пока за ним. А что, очень ярко играет? В любом случае тут важна команда в целом, а не отдельный игрок, не персонально Гриша или кто-то еще. Когда кто-то выигрывает, никто не пишет, что это выиграл какой-то конкретно хоккеист. Всегда пишут, что победила команда.
Алексей Фомин