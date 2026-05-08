Старые матчи о главном: «Локомотив» и «Ак Барс» сыграют в финале спустя 17 лет

Финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» не просто хорошая вывеска для КХЛ, а почти архивная фотография, которую внезапно достали из ящика и поставили в новую рамку. Именно эти команды играли первый финал лиги в 2009-м. Тогда «Ак Барс» забрал свое. Теперь, спустя 17 лет, история снова свела Ярославль и Казань. У кого больше шансов на успех — в материале «Известий».
Разные пути
«Локомотив» добрался до финала через настоящую мясорубку. Полуфинал с «Авангардом» мог закончиться для ярославцев куда раньше: 1−3 в серии — это уже почти край. Но команда Боба Хартли вытащила себя из очень неприятного положения, выиграла три матча подряд (дважды — с суперкамбэками) и в седьмой игре дожала Омск во втором овертайме. Такие серии не забываются. После них в раздевалке либо пустота, либо ощущение, что теперь можно пережить вообще всё.
У «Локомотива» как раз второй случай. Эта команда не выглядит легкой, яркой, воздушной, да ей это и не нужно. «Железнодорожники» играют так, будто каждый матч можно выиграть терпением. Смена за сменой, давление за давлением, без лишних жестов. Не получилось красиво — получится правильно. Не забили сейчас — заставим ошибиться позже. В этом есть своя тяжелая красота.
Но «Ак Барс» — соперник другого сорта. Казанцы дошли до финала спокойнее и экономнее, победив «Металлург» в пяти матчах. У команды Анвара Гатиятулина было больше времени выдохнуть, подлечиться, разобрать конкурента не в спешке, а с холодной головой. В финале это может стоить очень дорого. Особенно против соперника, который только что оставил на льду семь матчей, два овертайма и, возможно, половину нервной системы.
«Ак Барс» вообще выглядит так, как и должен выглядеть финалист: без суеты. Здесь есть вратарь Тимур Билялов, которому можно доверить плохой вечер команды. Есть защитники, способные выдержать долгую осаду, и те, кто готов помочь атаке, — Миллер и Лямкин в лидерах среди бомбардиров плей-офф. Есть форварды, которым необязательно создавать десять моментов, чтобы наказать за один провал. Яшкин, Барабанов, Галимов, Тодд, Хмелевский — это не набор фамилий для программки, а люди, которые умеют решать эпизоды. А в финале иногда именно один эпизод и есть весь матч.
Хороший конфликт
Тренерская дуэль тоже обещает быть любопытной. Хартли — про темп, структуру и давление. Его «Локомотив» не дает сопернику удобно дышать, заставляет быстрее принимать решения и часто превращает матч в работу на износ. Гатиятулин, наоборот, вряд ли станет играть в открытую перестрелку. «Ак Барсу» важнее погасить ярославский ритм и перевести финал в более холодный, позиционный хоккей.
У этой серии есть еще и исторический привкус. «Ак Барс» давно знает, как «пахнет» Кубок Гагарина. Для Казани финалы — не экскурсия, а знакомая территория. «Локомотив» же последние годы настойчиво идет к тому, чтобы перестать быть командой, которой все сочувствуют и которую все уважают, и стать командой, которая просто берет свое каждый год. Без оговорок. Три финала подряд — это уже династия.
Поэтому вывеска «Локомотив» — «Ак Барс» хороша не только фамилиями и прошлым. Она хороша конфликтом. Ярославская упертость против казанского хладнокровия. Команда, пережившая почти невозможный полуфинал, против команды, которая подошла к финалу чище и свежее. Хартли против Гатиятулина.
Прогнозировать здесь опасно: слишком много факторов, которые не помещаются в таблицы. Но ощущение такое, что быстро эта история не закончится. У «Ак Барса» есть свежесть и опыт. У «Локомотива» — характер, домашний старт и то самое чувство команды, которая уже выбралась из-под завала и теперь не очень понимает, почему должна чего-то бояться.
— Точно знаю, что «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. — С точки зрения психологии преимущество на их стороне, но они потратили много сил. В любом случае это будет интересно. Буду с интересом смотреть и болеть за хоккей.
Скорее всего, нас ждет длинный финал. Необязательно самый красивый, зато настоящий. С закрытыми матчами, тяжелыми голами, нервными концовками и героями, которых сейчас еще никто не назвал. А это, пожалуй, лучший вариант для серии, где прошлое и настоящее сошлись слишком близко, чтобы получилось спокойно. Ждем суперфинала!
Леонид Ларин