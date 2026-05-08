Старые матчи о главном: «Локомотив» и «Ак Барс» сыграют в финале спустя 17 лет

«Ак Барс» вообще выглядит так, как и должен выглядеть финалист: без суеты. Здесь есть вратарь Тимур Билялов, которому можно доверить плохой вечер команды. Есть защитники, способные выдержать долгую осаду, и те, кто готов помочь атаке, — Миллер и Лямкин в лидерах среди бомбардиров плей-офф. Есть форварды, которым необязательно создавать десять моментов, чтобы наказать за один провал. Яшкин, Барабанов, Галимов, Тодд, Хмелевский — это не набор фамилий для программки, а люди, которые умеют решать эпизоды. А в финале иногда именно один эпизод и есть весь матч.