«Авангард» уехал из Ярославля на автобусе на фоне коллапсов в аэропортах

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Омский «Авангард», который не смог вылететь из Ярославля после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного «Локомотива», на автобусе выехал в Москву, откуда команда планирует организовать вылет, сообщает Telegram-канал «ястребов».
В среду «Локомотив» на своем льду во втором овертайме обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии — 4−3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта. Утром пятницы команда сообщила, что все еще находится в Ярославле и пытается организовать вылет из Москвы.
«Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим “Особенности национальной охоты”, — говорится в сообщении клуба.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1).
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
