«Авангард» уехал из Ярославля на автобусе на фоне коллапсов в аэропортах

В среду «Локомотив» на своем льду во втором овертайме обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии — 4−3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта. Утром пятницы команда сообщила, что все еще находится в Ярославле и пытается организовать вылет из Москвы.