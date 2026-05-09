«Ак Барс» опубликовал список игроков, которые отправились на финальную серию Кубка Гагарина

Первый финальный матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс» состоится 11 мая.
Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков.
Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.
Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.