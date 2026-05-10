Финал «Локомотив» — «Ак Барс» уже был. Порция ностальгии от воспоминаний первого сезона КХЛ

Дети, рожденные в 2008-м, в этом году заканчивают школу. Это напоминание для тех, кто думает, что первый сезон КХЛ был совсем недавно. Сейчас самое время его вспомнить, ведь тогда, как и в нынешнем сезоне, в финале Кубка Гагарина встретились «Ак Барс» и «Локомотив».
Изменилось многое. Например, тогда таблица регулярного чемпионата была общей, без разделения на конференции, в первых двух раундах играли до трех побед, а финал стартовал 2 апреля — сейчас в этот день проводится первый раунд плей-офф. Но хоккей прекрасен: что тогда, что сейчас. Сомневаетесь? Посмотрите на составы: Морозов, Зарипов, Никулин, умнейший Мортенссон, суперветеран Петров, боец Степанов с одной стороны и легендарный Яшин, всеобщий любимец Ткаченко, топовая связка чехов Иргл — Вашичек, мощнейший Михнов — с другой. Ну не красота ли?
Сезон «Ак Барса»: скандал с Зиновьевым, Форсберг не доехал
Июль 2008-го. Принципиальный соперник казанцев «Салават Юлаев» делает трансфер года, подписывая юную звезду «Нэшвилла» Александра Радулова. В «Ак Барсе» обходятся без таких трат, ведь в команде уже есть база — как в обороне (Никулин, Медведев, Первышин, Панин, Емелин), так и в атаке (супертройка Зарипов — Зиновьев — Морозов). Усиливаются точечно — шведом Мортенссоном и финном Капаненом, а позицию основного вратаря призван закрыть канадец Дубелевич из «Айлендерс».
Вот только начало сезона у канадского вратаря совсем не получается. В первом матче, в котором из-за проблем с заявкой дебютирует 16-летний Бурмистров, Дубелевич выигрывает, но к лиге адаптируется с трудом. После неудачных игр против СКА канадец плотно садится в запас, а молодой Станислав Галимов выдает три сухих игры подряд. В Казани начинают искать Дубелевичу замену, и даже пара неплохих выходов не помогает — в канун Нового года канадцу на смену приезжает опытнейший финн Фредрик Норрена.
Алексей Морозов и Данис Зарипов забили восемь голов в первых трех матчах с новым центром Мортенссоном, в то время пока их привычный партнер Зиновьев восстанавливался после травмы. Вот только места в составе Билялетдинов ему уже не видел, играл Зиновьев мало и в итоге написал жалобное письмо в лигу. Нападающий требовал обмена и в итоге перешел в московское «Динамо», а казанцы от этого ничего не потеряли.
Удивительный слух того сезона — интерес «Ак Барса» к легендарному Петеру Форсбергу, которого измучили травмы. Так и неизвестно, был ли реален этот трансфер, но в той команде едущий с ярмарки Форсберг был не очень-то и нужен. Казанцы перед дедлайном усилились куда лучше подходящим под стиль Билялетдинова Алексеем Бадюковым и завершили регулярку на втором месте.
Сезон «Локомотива»: ожидание Варламова, самый большой бюджет в лиге
Финский тренер Кари Хейккиля во второй раз возглавил «Локомотив» в самом начале сезона-2007/08 и довел команду до финала, уступив только «Салавату Юлаеву». Естественно, в Ярославле в межсезонье не стали ничего менять, а главной проблемой стал отъезд вратаря Семена Варламова в «Вашингтон». Ему на смену пригласили Георгия Гелашвили и Сергея Звягина — оба, кстати, примут участие и в финале-2026. Только уже в роли тренеров: Гелашвили занимается вратарями в «Ак Барсе», а Звягин ассистирует Бобу Хартли в «Локомотиве».
Поначалу Варламова ждали обратно, вот только юный вратарь решил пробиваться в состав «Кэпиталз» до последнего (как выяснилось позднее, не зря), а Гелашвили выглядел ничуть не хуже предшественника. «Локомотив» играл в довольно строгий хоккей, так что Георгий пропускал очень мало.
В свой первый сезон КХЛ решила поделиться информацией о зарплатных бюджетах клубов, и самый внушительный оказался у «Локомотива» — 482 миллиона рублей в год, что на тот момент составляло около 19 миллионов долларов. Вот только президент ярославцев Юрий Яковлев уверял, что хоть цифры и верны, есть клубы, которые тратят намного больше, а некоторые даже не укладываются в 620 миллионов — своеобразный потолок («натяжной») зарплат того времени.
Тогда «Локомотив» еще не пришел к нынешней стратегии, когда 80 процентов состава — собственные воспитанники, и приезжих звезд хватало. А вот тактика Хейккиля была очень близка к игровому стилю Игоря Никитина, который спустя 16 лет привез в Ярославль первый Кубок Гагарина. Меньше «Локомотива» в регулярке-2008/09 пропустил только СКА.
Легкий путь «Локо» и чудесное спасение Казани
«Локомотив» шел к финалу без особых проблем. «Нефтехимик» зацепил в серии с ярославцами всего один матч, а «Спартак» — и вовсе ни одного. Серьезной борьбы ждали от «Магнитки», но и она сумела взять всего один матч. А вот у «Ак Барса» дорога к финалу была куда веселее.
После легкой прогулки с «Барысом» в первом раунде, в четвертьфинале казанцев ждал «Авангард», который сделал то, что сейчас невозможно представить. Финишировав 16-ми, омичи выбили из плей-офф чемпиона регулярки «Салават» (3−1). А во втором раунде были в шаге от того, чтобы отправить в отпуск и «Ак Барс». За 18 секунд до конца третьего периода решающего пятого матча омичи вели в счете, но проиграли вбрасывание, и Илья Никулин спас казанцев. А в овертайме «Ак Барс» уже дожал соперника.
Оппонент по полуфиналу московское «Динамо» обладало очень мощным составом, а тренировал ту команду Владимир Вуйтек, но «Ак Барс» уже было не остановить. Ни утроенная мотивация Зиновьева, ни мастерство чешского и шведского форвардов Чаянека с Вайнхандлем динамовцам не помогли. А ведь основной вратарь казанцев Норрена сломал палец, но игравший вместо него Галимов помог победить в пятом и шестом матчах.
Финал
«Ак Барс» не так страшен, как год назад «Салават», — Хейккиля перед финалом то ли подбадривал свою команду, то ли демотивировал чужую. Но на казанцев это никак не влияло. Фраза Билялетдинова про честный труд тогда еще была неизвестна, вот только суть посыла тренера все понимали. Начал серию в воротах казанцев Галимов, но после второго матча в состав вернулся перенесший операцию Норрена. А вот ведущие защитники Емелин и Космачев в финале не могли помочь казанцам.
«Локомотив» был свежее, и на старте серии это чувствовалось. В первом матче ярославцы ничего не дали создать сопернику и выиграли 3:0, с таким же счетом повели и во второй игре в Казани. Вот только характер «Ак Барс» мог показывать еще в 2009-м: казанцы отыгрались и победили в овертайме. В «СЭ» писали, что после первого матча вице-президент «барсов» Равиль Шавалеев вызывал на разговор капитана команды Морозова.
В Ярославле команды также обменялись победами, а вот пятый матч в Казани взяли гости, и после той игры при счете 3−2 в пользу «Локомотива» в «СЭ» появился заголовок: «Локомотив» — чемпион на 80% «. Впрочем, основывалось это на статистике матчей Кубка Стэнли, а в КХЛ писались свои правила. В шестой игре ярославцы вели, но Морозов и Зарипов сделали свое дело, а решающую шайбу в овертайме забросил Хентунен. А ведь церемония вручения кубка “Локомотиву” уже готовилась и была расписана до мельчайших деталей.
Весь финал «Ак Барс» провел в ослабленном составе, на лед выходил совсем юный на тот момент Токранов, а в обороне играл нападающий Жуков. Бадюков досматривал финал на костылях, а перед седьмым матчем казанцы лишились Обухова, который в решающей серии забил трижды. Пересматривать ту игру было непросто — ни о какой зрелищности не шло, команды ждали ошибок друг друга. И кто мог забить решающий гол, как не главная звезда казанцев Морозов?
Празднования в Казани действительно были грандиозными — кажется, на улицы тогда вышел весь город. В 2018-м, например, было куда скромнее. Зато сейчас во время выездных матчей в столице Татарстана организуют аж три фан-зоны, и можно не сомневаться, что в случае успеха праздник будет на славу. Вот только и в Ярославле хотят повторить прошлогодний успех, а заодно — взять реванш за обидное поражение 17 лет назад.
Артур Хайруллин