Впервые в истории КХЛ иностранный тренер может взять два Кубка Гагарина

В финальной серии встретятся «Локомотив» и «Ак Барс».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 мая. Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» во второй раз встретятся в финале Кубка Гагарина. В 2009 году эти команды определили первого чемпиона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), трофей тогда завоевал «Ак Барс», одержавший в финальной серии победу со счетом 4−3.

Нынешний плей-офф мог стать первым, когда в финале сезона встретились бы клубы из одной конференции. Если «Ак Барс» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» в пяти матчах, то омский «Авангард» был близок к финалу, но упустил победы в шестой и седьмой встречах. «Локомотив» же вышел в третий финал подряд, продолжая оставаться сильнейшим клубом Запада.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Финал, 11.05.2026, 14:30
Локомотив
-
Ак Барс
-

Возглавляющий железнодорожников канадец Боб Хартли может стать первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина. В 2021 году он приводил к победе в плей-офф «Авангард», одолев в финале московский ЦСКА, а двумя годами ранее он проиграл решающую серию армейцам. До Хартли последним из иностранных тренеров сезон в КХЛ выигрывал его соотечественник Майк Кинэн в 2014 году, приведший к титулу «Металлург».

В истории лиги достаточно тренеров-легионеров, которые приводили свои команды к финалу, но его не выигрывали. В 2009 году «Локомотив» вышел в финал с Кари Хейккиля. Причем ярославцы с финном выходили в финал сезона два года подряд — в 2008 году «Локомотив» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в решающей серии Суперлиги (2−3).

В 2011 году в финал подмосковный «Атлант» выводил чех Милош Ржига, а в следующем сезоне в шаге от победы остановились финн Раймо Сумманен и его «Авангард». В 2014 году с «Металлургом» в финале играл пражский «Лев» под руководством финна Кари Ялонена, а в прошлом сезоне «Локомотиву» проиграл челябинский «Трактор» под руководством канадца Бенуа Гру.

Хартли в ожидании 50-й победы в плей-офф

Для Хартли нынешний сезон с большой долей вероятности станет последним в КХЛ именно в качестве главного тренера. Канадец уже говорил, что не сразу решил вернуться в лигу и дал себя уговорить «Локомотиву», в том числе и благодаря имеющему большой опыт игры за океаном Сергею Звягину. Тот в качестве тренера вратарей становился у Хартли в «Авангарде» обладателем Кубка Гагарина, а в нынешнем «Локомотиве» он является его помощником и переводчиком канадца на послематчевых пресс-конференциях.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Финал, 13.05.2026, 19:00
Локомотив
-
Ак Барс
-

В предстоящем финале Хартли в случае ближайшего выигрыша одержит 50-ю победу в плей-офф КХЛ, но до топ-5 самых побеждающих на этой стадии сезона тренеров он не доберется, так как у замыкающего лидирующую пятерку Ильи Воробьева в активе 68 побед.

В «Локомотиве» часто работали иностранные специалисты — с одними руководство клуба попадало в точку, с другими ошибалось. Одним из тренеров, который мог привести клуб к успеху, был Брэд Маккриммон, про которого после седьмого матча с «Авангардом» вспоминал и Хартли. При Маккриммоне создавалась сильная по именам команда, имевшая в составе одних из сильнейших отечественных игроков и иностранцев. Но 7 сентября 2011 года жизнь этой команды оборвалась в авиакатастрофе при вылете из ярославского аэропорта.

Первым иностранцем, при котором «Локомотив» стал чемпионом, был Владимир Вуйтек. При чехе «Локомотив» уверенно выигрывал два финала чемпионата России кряду — в 2002 и 2003 годах.

«Ак Барс» в случае победы в плей-офф станет самым успешным клубом в КХЛ. У казанцев три чемпионства (2009, 2010, 2018) наравне с ЦСКА и «Металлургом». Победа в нынешнем году станет для казанцев первой без главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, который сейчас консультирует тренерский штаб «Ак Барса», который возглавляет Анвар Гатиятулин.

Первые матчи финальной серии пройдут 11 и 13 мая в Ярославле — «Локомотив» имеет преимущество своей площадки, так как в общей таблице чемпионата ярославцы обошли «Ак Барс». 15 и 17 мая игры состоятся в Казани. 19 и 23 мая, если потребуется, встречи снова пройдут в Ярославле, 21 мая — в столице Татарстана.