Ги Буше: «Авангарду» не хватило сантиметров. Мы правильно все сделали

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мыслями об итогах сезона команды.

Источник: Спортс‘’

«Авангард», ведя 3−1, проиграл «Локомотиву» (3−4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Когда эмоции утихнут, можно будет оглянуться на себя. Мы многие рекорды побили, обновили, серьезно выросли — и по отдельности, и как коллектив. Если сравнивать мой опыт прошлого и этого сезона — это две разные команды. Мы много усилий приложили, чтобы вырасти. Много новичков пришло, шла усердная работа на всех уровнях.

Естественно, все хотят побеждать, становиться чемпионами. Я верю, что это можно заслужить усердной работой. И мы будем ее проделывать. Есть моменты, которые нельзя не подсветить. Мы шли в числе сильнейших команд, были первыми по победам на выезде, большинству, в топ-3 по меньшинству. Капитан Дамир Шарипзянов побил рекорд КХЛ, Константин Окулов, Никита Серебряков — у нас правда много достижений.

Я не хочу зацикливаться на поражении, которое мы потерпели, потому что это было бы несправедливо по отношению к команде, персоналу, руководству, болельщикам. Мы не можем просто взять и перечеркнуть все, что было до этого. Где-то решали миллиметры.

За свою тридцатилетнюю тренерскую карьеру я понимаю: чтобы побеждать, тебе нужен хороший состав, мало травм, химия в коллективе. У нас это было. Не хватило щепотки удачи. Мы пересматриваем видео и понимаем, что не хватало совсем чуть-чуть, чтобы все было иначе. Где-то не хватило буквально пары сантиметров, пары шагов. Но все, что мы сделали, было правильно. Теперь ждем новый сезон.

Горечь поражения есть, но для меня в первую очередь обидно за игроков. Они боролись, выкладывались, жертвовали собой, кто-то не мог буквально шею повернуть, у кого-то должна была быть операция на колене, которую мы отложили, кто-то играл со сломанными рёбрами.

При этом мы играли против силовой команды, которая предпочитает оборонительный хоккей. В следующем сезоне нам нужны будут такие игроки, которые смогут противостоять силовым командам, чтобы мы проходили их. Предвкушаю сезон, полностью уверен в нашей команде», — сказал Ги Буше.

Локомотив
4:3
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит