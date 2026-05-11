«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в стартовом матче финальной серии плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 одержал победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославе в присутствии 8 047 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Радулов (22-я минута), Максим Березкин (22) и Байрон Фрэз (36). У проигравших отличился Митчелл Миллер (48).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0. Второй матч противостояния вновь пройдет в Ярославле. Он состоится 13 мая.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» стал третьим на Востоке. По ходу плей-офф ярославская команда поочередно победила московский «Спартак» (4−1), уфимский «Салават Юлаев» (4−0) и омский «Авангард» (4−3). Казанский клуб одолел челябинский «Трактор» (4−1), минское «Динамо» (4−0) и магнитогорский «Металлург» (4−1).
«Локомотив» и «Ак Барс» встречаются между собой в плей-офф КХЛ второй раз в истории. В 2009 году команды в очном противостоянии разыграли первый Кубок Гагарина. В той серии победу одержал клуб из Казани (4−3).
Действующим победителем Кубка Гагарина является «Локомотив», в прошлой финальной серии команда переиграла «Трактор» (4−1). «Ак Барс» трижды становился обладателем главного трофея страны (2009, 2010, 2018) и делит первое место по этому показателю с «Металлургом» и московским ЦСКА. Текущий финал стал шестым для казанского клуба, столько же раз до решающего противостояния в плей-офф КХЛ доходили только армейцы. «Локомотив» играет в финале третий раз подряд, в 2024 году команда проиграла на этой стадии «Металлургу» (0−4).
Боб Хартли
Анвар Гатиятулин
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(00:00-59:07)
Тимур Билялов
(c 59:55)
21:02
Александр Радулов
(Егор Сурин, Максим Шалунов)
21:48
Максим Березкин
25:43
Артур Каюмов
32:13
Никита Кирьянов
35:06
Александр Барабанов
35:36
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
36:41
Илья Карпухин
38:54
Артур Каюмов
46:02
Рушан Рафиков
47:06
Митчелл Миллер
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
56:25
Илья Сафонов
56:31
Алексей Марченко
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
