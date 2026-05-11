Хартли после 3:1 с «Ак Барсом»: «Немного на нас повлиял состав соперника, их сочетания»

«Очень очень важная победа. Особенно после 6-го и 7-го матчей полуфинала, где оставили много эмоций. Человеческая натура такова, что после такого результата можно расслабиться. Первый период ушел на адаптацию, а второй стал решающим. В третьем хорошо играли, Исаев был надежен и здорово помог команде.
Немного на нас повлиял состав “Ак Барса”, их сочетания. Мы думали об этом, и незадолго до игры приняли решение вернуться к нашим прежним сочетаниям.
Радулов может говорить или нет в раздевалке. Своими действиями на льду делает игру, посмотрите, какой первый гол он забил! Главное качество его, что он хочет побеждать всегда и везде. В НХЛ, за сборную, в “Локомотиве” он всегда отдается игре, Радулов — настоящий лидер. Если подобрать иллюстрацию: это лев, который ждет, когда откроется клетка, и он вылетает со всей страстью», — передает слова Хартли корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.
Боб Хартли
Анвар Гатиятулин
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(00:00-59:07)
Тимур Билялов
(c 59:55)
21:02
Александр Радулов
(Егор Сурин, Максим Шалунов)
21:48
Максим Березкин
25:43
Артур Каюмов
32:13
Никита Кирьянов
35:06
Александр Барабанов
35:36
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
36:41
Илья Карпухин
38:54
Артур Каюмов
46:02
Рушан Рафиков
47:06
Митчелл Миллер
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
56:25
Илья Сафонов
56:31
Алексей Марченко
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
