Хартли после 3:1 с «Ак Барсом»: «Немного на нас повлиял состав соперника, их сочетания»

«Очень очень важная победа. Особенно после 6-го и 7-го матчей полуфинала, где оставили много эмоций. Человеческая натура такова, что после такого результата можно расслабиться. Первый период ушел на адаптацию, а второй стал решающим. В третьем хорошо играли, Исаев был надежен и здорово помог команде.



Немного на нас повлиял состав “Ак Барса”, их сочетания. Мы думали об этом, и незадолго до игры приняли решение вернуться к нашим прежним сочетаниям.



Радулов может говорить или нет в раздевалке. Своими действиями на льду делает игру, посмотрите, какой первый гол он забил! Главное качество его, что он хочет побеждать всегда и везде. В НХЛ, за сборную, в “Локомотиве” он всегда отдается игре, Радулов — настоящий лидер. Если подобрать иллюстрацию: это лев, который ждет, когда откроется клетка, и он вылетает со всей страстью», — передает слова Хартли корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.