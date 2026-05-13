Четыре драки, шесть голов и хет-трик защитника. «Ак Барс» взял мощный реванш у «Локомотива»

Финал раскаляется — счет в серии стал 1−1.

Источник: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» не сдается: команда Анвара Гатиятулина победила во втором матче финала Кубка Гагарина в Ярославле (5:1) и сравняла счет в серии с «Локомотивом». Теперь противостояние переезжает в Казань — там все, по сути, начнется с нуля.

После первой встречи «барсам» было о чем подумать. С одной стороны, они выглядели неплохо, действовали уверенно и практически на равных с соперником. С другой — все же уступили со счетом 1:3, причем две шайбы пропустили за 46 секунд в начале второго периода и так и не оправились от шока. А значит, не придумали, как нейтрализовать главное оружие «Локомотива» — умение лучше всех в этом плей-офф наказывать за ошибки.

От прежних проблем с концентрацией не осталось и следа: в первом периоде казанцы действовали чисто и четко. А вот о «Локомотиве» того же сказать было нельзя — несмотря на общее «академическое» преимущество, внимательность страдала. Так, уже в середине периода один из хоккеистов ярославцев в безобидной ситуации подарил шайбу казанцам — те немедленно воспользовались возможностью и организовали быструю атаку, в ходе которой отличился Илья Карпухин.

Кроме того, через пару минут «Локомотив» не справился с позиционной обороной — защитник «барсов» Митч Миллер наказал их за это метким дальним броском.

Второй период в целом проходил по тому же сценарию, но ярославцев подвела еще и дисциплина — за пару минут до перерыва удаление заработал нападающий Илья Николаев. Это был не первый штраф хозяев за игру, но самый неприятный — в меньшинстве «Локомотив» пропустил еще одну шайбу от Нэйтана Тодда.

В середине третьего периода лидер «Локомотива» Александр Радулов, похоже, устал наблюдать за происходящим и решил взбодрить партнеров. Выбрал для этого проверенный способ: попытался устроить потасовку. Но до Миллера, которого Радулов выбрал своей жертвой, не дотянулся — драчунов быстро растащили, судьи даже не стали выписывать штраф.

Но если Радулов и смог чего-то добиться, то только повысить градус в игре. Противостояние, которое в целом шло спокойно пять периодов подряд, накалилось буквально за несколько минут — вскоре у ворот «Локомотива» произошла еще одна драка.

На этот раз рефери удалил Байрона Фрэза за грубость. Учитывая недавний штраф Николаева, целую минуту команде Боба Хартли пришлось играть втроем — лишь мастерство Даниила Исаева не позволило «барсам» увеличить счет. Но спустя несколько секунд, уже в формате «5 на 4», не помогло и оно — Миллер шикарным броском оформил дубль.

Гол престижа «Локомотив» все-таки забросил — когда после очередной, уже третьей потасовки команды остались в формате «4 на 4». Георгий Иванов быстро сориентировался при добивании.

Но, кажется, лучше бы он этого не делал — за полторы минуты до сирены Боб Хартли в попытке спасти матч снял вратаря. «Ак Барс» идеально воспользовался возможностью — Миллер оформил хет-трик.

Уже после сирены случилась еще одна потасовка. Четыре драки за половину периода, пять голов «Ак Барса» и равенство в серии — отличная афиша накануне казанской части противостояния, которое стартует уже 15 мая.

Артем Белинин