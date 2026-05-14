«Трактор» назвал срок контракта с американским тренером

«Трактор» подпишет контракт с тренером Гордоном на один сезон.

Источник: ХК "Трактор"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Челябинский «Трактор» достиг договоренности с американским тренером Скоттом Гордоном, контракт со специалистом будет рассчитан на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В среду генеральный директор клуба Иван Савин сообщил, что Гордон займет пост главного тренера челябинцев. Он сменит Евгения Корешкова, с которым клуб дошел до первого раунда Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.

«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь — как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков. Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Гордону 63 года. Ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз», а также входил в тренерский штаб «Торонто Мейпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс» и сборной США с 2009 по 2011 год, после чего руководил ей на чемпионате мира 2011 года в Словакии, где команда заняла восьмое место.