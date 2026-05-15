«Всем тяжело, и мы все в равных условиях»

Хоккеист «Ак Барса» Михаил Фисенко — о финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» и о том, как добирались поездом в Ярославль.

Источник: ХК «Ак Барс»

В КХЛ разгар финальной серии плей-офф. Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» сыграли два матча и по разу победили. Обе встречи прошли на домашнем льду железнодорожников, где сначала хозяева крупно победили 4:1, а затем разгромно проиграли 5:1. Теперь серия переезжает в Казань, где 15 и 17 мая пройдут третий и четвертый матчи. В интервью «Известиям» нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко объяснил, в чем его команда прибавила после неудачного первого матча, и рассказал, как на игроках сказался переезд поездом из Казани в Ярославль.

— Какие ключевые изменения в игре вашей команды помогли прибавить во втором матче?

— Более сбалансированно сыграли. Неплохо начали, а затем постарались ровно сыграть всю игру.

— Проблемы первого матча можно связать с тем, что у вас между полуфиналом и финалом была более длинная пауза, чем у «Локомотива», поскольку он прошел «Авангард» в семи матчах, а вы выиграли серию у «Металлурга» по итогам пяти встреч?

— Да нет, на это не обращаем внимание. И мы, и соперник уже сыграли много матчей в этом плей-офф. И непонятно, кому из нас когда тяжелее. Всем тяжело. Так что все в равных условиях.

— Учитывая то, как «Локомотив» спасал матчи в полуфинале с «Авангардом», проигрывая 0:2 и 1:3, было особенно важно не потерять концентрацию, когда забросили первые шайбы во второй игре?

— Да, мы следили за соперником, в том числе и во время его прошлой серии. Разбирали его, как и команды, с которыми мы играли в предыдущих раундах плей-офф. Знаем, как играет «Локомотив», как он умеет бороться до конца. Но мы достаточно хорошо его разбирали. И постарались максимально внимательно сыграть против него.

— Что нужно сделать, чтобы сохранить на всю серию тот уровень игры и концентрации, который помог «Ак Барсу» сравнять счет?

— Играть так же, как играли. Максимально собранно, сбалансированно. Так, как мы это сделали в предыдущих раундах. И так, как мы сделали во втором матче финала против «Локомотива».

— Это ваш второй в карьере финал Кубка Гагарина. Какие сходства и различия с финалом 2019 года, когда вы в составе «Авангарда» играли против ЦСКА?

— Трудно так говорить и сравнивать. Много времени уже прошло с того финала. Мы находимся здесь и сейчас. И все мысли только о нынешнем финале.

— «Ак Барс» неудачно начинал этот сезон, но ближе к плей-офф стал прибавлять, а сейчас вообще многих удивил своим выходом в финал. За счет чего команда так преобразилась за полгода?

— Да что сейчас об этом говорить, какой смысл? Мы уже в финале, в решающей серии. Последние шаги остались. Сейчас не вспоминаем, что было. Тем более в сентябре. Нет в этом смысла. Сейчас уже всё здесь самое главное.

— Из-за трудностей с работой аэропорта ваша команда из Казани в Ярославль добиралась поездом. Это сказывается физически и эмоционально?

— Нет, всё в порядке. Уже адаптировались к этому. Никаких осложнений. Ехали в ночь, поспали, утром приехали. Это не должно на нас сказаться.

Алексей Фомин