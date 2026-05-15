«Всем тяжело, и мы все в равных условиях»

В КХЛ разгар финальной серии плей-офф. Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» сыграли два матча и по разу победили. Обе встречи прошли на домашнем льду железнодорожников, где сначала хозяева крупно победили 4:1, а затем разгромно проиграли 5:1. Теперь серия переезжает в Казань, где 15 и 17 мая пройдут третий и четвертый матчи. В интервью «Известиям» нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко объяснил, в чем его команда прибавила после неудачного первого матча, и рассказал, как на игроках сказался переезд поездом из Казани в Ярославль.