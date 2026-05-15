«Локомотив» в двух шагах от Кубка Гагарина. Казанцам не помог гол Миллера и пятиминутный штраф

Поведя в первом периоде, ярославцы не отдали преимущество, хотя «Ак Барс» имел шансы отыграться.

Источник: ХК «Ак Барс»

После тяжелого поражения во второй игре серии (1:5) главный тренер «Локомотива» Боб Хартли смог собрать свою команду на матч в Казани. Ярославцы старались бросать со всех позиций, что привело к четырем не самым очевидным голам. Их и хватило для победы (4:1).

На этот матч обе команды добирались на поезде. Причем расстояние между Ярославлем и Казанью приличное — путь занял примерно 15 часов. Неудивительно, что третий матч серии начался не так ярко, как два предыдущих: огромное количество остановок и совсем мало опасных моментов.

Финал, 15.05.2026, 19:00
Ак Барс
1
Локомотив
4

Поменять ход игры мог штраф Григория Денисенко за подножку, однако «Локомотив» им не воспользовался. Еще по ходу регулярного чемпионата игра ярославцев в большинстве вызывала вопросы: хуже них были только «Лада», «Барыс» и «Амур».

Вскоре невероятную роскошь для финала позволил себе 21-летний защитник казанцев Степан Терехов, становившийся лучшим новичком КХЛ во втором и третьем раундах плей-офф. Он решил вступиться за партнера и клюшкой ударил по подбородку Александра Радулова. Игроку казанцев выписали четыре минуты.

Важное изменение в этот момент произошло в игре ярославцев: те поняли, что разыгрывать шайбу у них не получается, и стали бросать с любых позиций. Именно это и привело к первому голу: Максим Березкин добил шайбу уже в пустые ворота после двух щелчков подряд от его партнеров.

Много положительных слов по ходу этого плей-офф адресуют защитнику «Ак Барса» Митчеллу Миллеру. Боб Хартли вообще назвал его игроком «мирового класса». И всю похвалу американец действительно заслужил: во втором матче он оформил хет-трик, став первым игроком обороны в истории лиги, забросившим три шайбы в финале.

Только на своем льду его ошибка привела к победному голу «Локомотива». Будучи последним игроком своей команды, он рискованно бросил по воротам, но попал в Рихарда Паника, который убежал на рандеву с Тимуром Биляловым. Первый бросок у словака не получился. Правда, затем он метнул шайбу в сторону пятака с отрицательного угла, и та рикошетом от голкипера, который на секунду запутался в ногах, вставая после броска, залетела в ворота.

На перерыв казанцы уходили с ужасным счетом 2:17 по броскам и неприятными цифрами на табло. Во втором периоде Миллер все же исправился.

Американский защитник убежал в контратаку, заехал за ворота и тоже с отрицательного угла направил шайбу на пятак. Снаряд попал в Артура Каюмова и отправился в сетку. Митчелл в списке лучших бомбардиров плей-офф догнал Константина Окулова, который свое выступление в этом сезоне уже закончил.

Кроме того, Миллер повторил легендарный рекорд результативности для защитников, который установил Крис Ли в сезоне-2016/17, — 21 очко.

Трибуны погнали «Ак Барс» вперед, а казанцы и рады были бежать в зону противника. Тут и произошел, пожалуй, ключевой момент матча: Дмитрий Кателевский выбежал один на один с Даниилом Исаевым, но переиграть того не смог. Страшно представить, что казанцы могли бы сделать на таком диком эмоциональном подъеме.

Зато мы увидели, что было на льду: через несколько минут ярославцы запрессинговали хозяев в их зоне и забросили третью шайбу. Отличился Никита Черепанов.

В самой концовке второго периода казанцы на несколько минут заперли соперника у их ворот, использовав наложение, но и тут отличиться не удалось.

Третий период не особенно располагал к появлению интриги, однако ее подарил Александр Полунин, получивший пять минут штрафа. Почти четыре из них казанцы провели вшестером, создали несколько опасных моментов, но Исаева так и не пробили. А за десять секунд до конца Каюмов отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет.

Максим Клементьев