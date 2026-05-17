«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Действующим победителем Кубка Гагарина является «Локомотив», в прошлой финальной серии команда переиграла «Трактор» (4−1). «Ак Барс» трижды становился обладателем главного трофея страны (2009, 2010, 2018) и делит первое место по этому показателю с «Металлургом» и московским ЦСКА. Текущий финал стал шестым для казанского клуба, столько же раз до решающего противостояния в плей-офф КХЛ доходили только армейцы. «Локомотив» играет в финале третий раз подряд, в 2024 году команда проиграла на этой стадии «Металлургу» (0−4).