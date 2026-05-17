«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Галимов (35-я минута) и Александр Хмелевский (51). У проигравших отличился Александр Полунин (27).
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч противостояния состоится 19 мая в Ярославле. «Локомотив» и «Ак Барс» встречаются между собой в плей-офф КХЛ второй раз в истории. В 2009 году команды в очном противостоянии разыграли первый Кубок Гагарина, в той серии победу одержал клуб из Казани (4−3).
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» стал третьим на Востоке. По ходу плей-офф ярославская команда победила московский «Спартак» (4−1), уфимский «Салават Юлаев» (4−0) и омский «Авангард» (4−3). Казанский клуб одолел челябинский «Трактор» (4−1), минское «Динамо» (4−0) и «Металлург» (4−1).
Действующим победителем Кубка Гагарина является «Локомотив», в прошлой финальной серии команда переиграла «Трактор» (4−1). «Ак Барс» трижды становился обладателем главного трофея страны (2009, 2010, 2018) и делит первое место по этому показателю с «Металлургом» и московским ЦСКА. Текущий финал стал шестым для казанского клуба, столько же раз до решающего противостояния в плей-офф КХЛ доходили только армейцы. «Локомотив» играет в финале третий раз подряд, в 2024 году команда проиграла на этой стадии «Металлургу» (0−4).
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
Даниил Исаев
(00:00-57:42)
Даниил Исаев
(58:54-59:55)
18:27
Михаил Фисенко
22:27
Байрон Фрэз
23:18
Григорий Денисенко
23:18
Андрей Сергеев
26:39
Александр Полунин
(Александр Волков)
34:31
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
36:31
Алексей Береглазов
41:47
Григорий Денисенко
41:47
Даниил Мисюль
44:05
Дмитрий Яшкин
50:35
Никита Кирьянов
50:55
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
