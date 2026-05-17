Защитник «Ак Барса» Миллер установил новый рекорд результативности

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в воскресенье принимал ярославский «Локомотив» в рамках четвертого матча финала Кубка Гагарина. Казанцы одержали победу в матче со счетом 2:1. В третьем периоде Миллер отдал голевую передачу на Александра Хмелевского.
На счету американца стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 матчах текущего розыгрыша плей-офф. Миллер стал единоличным рекордсменом, превзойдя достижение бывшего защитника магнитогорского «Металлурга» Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-36:22)
Даниил Исаев
(00:00-57:42)
Тимур Билялов
(c 36:31)
Даниил Исаев
(58:54-59:55)
18:27
Михаил Фисенко
22:27
Байрон Фрэз
23:18
Григорий Денисенко
23:18
Андрей Сергеев
26:39
Александр Полунин
(Александр Волков)
34:31
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
36:31
Алексей Береглазов
41:47
Григорий Денисенко
41:47
Даниил Мисюль
44:05
Дмитрий Яшкин
50:35
Никита Кирьянов
50:55
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
