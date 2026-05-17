Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Австрия
3
:
Венгрия
1
П1
1.19
X
14.00
П2
100.00
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Дания
1
:
Швеция
5
П1
100.00
X
21.00
П2
1.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Латвия
П1
1.63
X
4.90
П2
4.40
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Словения
П1
1.58
X
5.07
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
1
:
Словакия
4
П1
X
П2

Защитник «Ак Барса» Миллер установил новый рекорд результативности

Митчелл Миллер побил рекорд Ли по результативности в плей-офф КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ак Барс» в воскресенье принимал ярославский «Локомотив» в рамках четвертого матча финала Кубка Гагарина. Казанцы одержали победу в матче со счетом 2:1. В третьем периоде Миллер отдал голевую передачу на Александра Хмелевского.

На счету американца стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 матчах текущего розыгрыша плей-офф. Миллер стал единоличным рекордсменом, превзойдя достижение бывшего защитника магнитогорского «Металлурга» Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.

Ак Барс
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
17.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8857 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-36:22)
Даниил Исаев
(00:00-57:42)
Тимур Билялов
(c 36:31)
Даниил Исаев
(58:54-59:55)
1-й период
18:27
Михаил Фисенко
2-й период
22:27
Байрон Фрэз
23:18
Григорий Денисенко
23:18
Андрей Сергеев
26:39
Александр Полунин
(Александр Волков)
34:31
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
36:31
Алексей Береглазов
3-й период
41:47
Григорий Денисенко
41:47
Даниил Мисюль
44:05
Дмитрий Яшкин
50:35
Никита Кирьянов
50:55
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит