Финал затягивается. «Ак Барс» обыграл «Локомотив» в четвертом матче решающей серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии. В четвертой игре команда из столицы Татарстана одолела «Локомотив» (2:1) благодаря голу Александра Хмелевского.
Оба матча в Казани начались примерно одинаково: много остановок, борьбы, но совсем мало опасных моментов. Тем не менее в третьей игре за стартовый период команды забросили две шайбы. В этот раз — ни одной. Свое имя в протокол вписал лишь Михаил Фисенко, переусердствовав в борьбе с Байроном Фрэзом после свистка. За это форварда «Ак Барса» наказали двумя минутами штрафа.
У «Локомотива» с большинством в этом сезоне серьезные проблемы, а тут еще и удаление Фисенко разбилось на два периода. Но ярославцы ничего интересного у ворот Тимура Билялова создать не смогли.
Зато тут же появилась аналогичная возможность у казанцев. Тот самый Фрэз получил наказание за подножку. В отличие от своих соперников, «Ак Барс» смог соорудить голевой момент: Артема Галимова вывели на бросок, и тот мощно попал в угол ворот. Однако Даниил Исаев продемонстрировал чудеса реакции, поймав шайбу ловушкой. Щелчок был настолько сильным, что шайба из нее даже вылетела, но сыграть на добивании было совсем некому.
Тут же зрители смогли концентрированно увидеть, насколько важен голкипер в плей-офф. Если Исаев спас команду от верного гола, то Билялов откровенно «зевнул» шайбу хоть и после очень сильного, но все же броска с открытого льда Александра Полунина. Вместо 1:0 на табло казанцы получили 0:1.
После такого ляпа можно откровенно поплыть. Особенно если помнить, что в предыдущих матчах финала побеждали команды, открывшие счет. Но хозяева смогли выровнять положение еще до перерыва: после броска Галимова шайба отрикошетила в пространство, где Илья Сафонов вел борьбу с защитником «Локомотива». Судя по всему, именно от последнего та и залетела в ворота. А гол записали на Артема. Со второй попытки он все же смог отличиться.
Правда, тут же возник спор, не было ли движения ногой у Сафонова в момент гола. Скамейка ярославской команды и тренер Боб Хартли активно звали судью, но тот не стал смотреть повтор эпизода. Главный арбитр лиги Алексей Анисимов объяснил произошедшее в прямом эфире.
«Видимо, в “Локомотиве” подумали, что Сафонов сделал ударное движение ногой. Напомню, что у нас есть 60 секунд для проверки правильности гола. “Военная комната” подтвердила решение судей. Четко принятое решение Москвы — поехали дальше», — сообщил он.
Был еще один спор канадского специалиста с судьями: Хартли посчитал, что защитника «Локо» Алексея Березглазова не стоило удалять в концовке второго периода из-за симуляции Григория Денисенко. Тем не менее «Ак Барс» большинство не реализовал.
Зато решающим оказался штраф в чужой зоне Никиты Кирьянова. Его использовал Александр Хмелевский. Форвард, приобретение которого обошлось казанскому клубу в серьезную сумму, в этом плей-офф забрасывал только в серии с «Металлургом». И вот наконец отличился снова.
Благодаря этому голу защитник Митчелл Миллер стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина. Американец сделал ассист на Хмелевского и заработал 22-е очко в этой части сезона. Кроме того, он поставил рекорд по результативности в плей-офф среди игроков обороны, обойдя достижение Криса Ли (21 балл в сезоне-2016/17).
Финальный штурм у ярославцев совсем не получился. Более того — почти всю последнюю минуту команды провели в зоне гостей.
Счет в серии теперь равный, и нас ждет еще как минимум два матча.
Автор: Максим Клементьев
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-36:22)
Даниил Исаев
(00:00-57:42)
Тимур Билялов
(c 36:31)
Даниил Исаев
(58:54-59:55)
18:27
Михаил Фисенко
22:27
Байрон Фрэз
23:18
Григорий Денисенко
23:18
Андрей Сергеев
26:39
Александр Полунин
(Александр Волков)
34:31
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
36:31
Алексей Береглазов
41:47
Григорий Денисенко
41:47
Даниил Мисюль
44:05
Дмитрий Яшкин
50:35
Никита Кирьянов
50:55
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
