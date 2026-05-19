«Локомотив» — в шаге от Кубка Гагарина. Хартли переиграл Гатиятулина в пятом матче серии

«Локомотив» победил «Ак Барс» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (4:1) и оказался в шаге от трофея. Ключевой стала вторая 20-минутка, в которой ярославцы полностью превзошли гостей, забросив две безответные шайбы.
Команды уже приучили к тому, что первый период они проводят максимально аккуратно. И в этом матче дебютные 20 минут тоже обошлись без голов. Хотя шанс открыть счет появился у казанцев уже на 11-й секунде — Рихард Паник удалился за грубость. Но гости такой прекрасной возможностью не воспользовались.
После прошлой игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли серьезно поменял сочетания. Связано это не только с недовольством результатом, но и с травмой второго центра Георгия Иванова. В итоге в первом звене у ярославцев оказались Радулов, Фрэз и Паник. Последние двое и организовали первый гол. Словак затащил шайбу в зону, выкатил ее на пятак, где канадец оказался совершенно один. Байрон возможность не упустил и поразил ворота Тимура Билялова.
Уже через полторы минуты хозяева удвоили преимущество. Никита Кирьянов получил шайбу возле левого круга вбрасывания и точно попал в угол. При этом форварда совершенно никто не опекал: защитник Митч Миллер, который должен был находиться рядом, в этот момент лежал на льду. Американец за несколько мгновений до этого жестко столкнулся с Егором Суриным.
«Это обычное столкновение. Сурин не пытался нанести травму, не делал такого умышленного действия, как блокировка или удар в голову. Поэтому судьи не остановили матч и дали продолжиться атаке», — объяснил в прямом эфире этот эпизод главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин моментально взял тайм-аут. Если в первом матче серии после такой паузы его хоккеисты смогли вернуться в игру, то в этот раз трюк не сработал. Скорее «Локомотив» оказался ближе к третьей шайбе: Паник не реализовал выход один на один, а Артур Каюмов из убойной позиции угодил в штангу.
Неутешительный итог второй 20-минутки для «Ак Барса» таков — 0:2 по голам, 6:22 по броскам в створ и 5:13 по победам «на точке».
В заключительном периоде интригу вернуть не удалось — ее уже на 3-й минуте окончательно похоронил Фрэз, вновь оказавшийся самым расторопным на пятаке.
Гатиятулин решил взбодрить команду сменой вратаря, выпустив 22-летнего Максима Арефьева. Но игроки на это не среагировали. Была еще попытка спастись, сменив голкипера на шестого полевого за пять минут до сирены, но гости просто получили четвертую шайбу в свои ворота от Каюмова.
В концовке «Ак Барсу» удалось немного улучшить настроение. Казанцы оказались впятером против троих соперников, а Александр Хмелевский с передачи Артема Галимова лишил голкипера «Локомотива» Даниила Исаева «сухаря».
Серия переезжает в столицу Татарстана, где может закончиться. Шестой матч состоится 21 мая.
Максим Клементьев