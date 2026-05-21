Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Швейцария
3
:
Великобритания
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Дания
0
:
Словакия
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.00
Хоккей. Чемпионат мира
22.05
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
П1
X
П2

«Локомотив» в годовщину чемпионства взял второй Кубок Гагарина

«Локомотив» победил «Ак Барс» в Казани со счетом 3:2 и выиграл финальную серию в шести матчах. Ярославцы стали чемпионами второй сезон подряд.

Источник: РБК Спорт

Ярославский «Локомотив» победил казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Шестой матч серии прошел в Казани и завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива», у которого забили Егор Сурин (5-я и 14-я минуты) и Максим Шалунов (53). У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд (54), Никита Лямкин (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2.

Свой первый Кубок «Локомотив» взял в прошлом году также 21 мая, переиграв в пяти матчах челябинский «Трактор».

В межсезонье ярославскую команду покинул главный тренер Игорь Никитин, который ушел в московский ЦСКА, вместо него команду возглавил Боб Хартли. Канадец в 2021 году привел к Кубку Гагарина омский «Авангард».

Для «Локомотива» это был третий финал плей-офф КХЛ подряд — в 2024-м ярославцы всухую уступили магнитогорскому «Металлургу» (0−4).

На счету ярославской команды также три победы в чемпионате России — в 1997, 2002 и 2003 годах.

«Ак Барс» три раза брал Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах, а также побеждал в чемпионате России в 1998 и 2006 годах.

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит