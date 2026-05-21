«Локомотив» в годовщину чемпионства взял второй Кубок Гагарина

Шестой матч серии прошел в Казани и завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива», у которого забили Егор Сурин (5-я и 14-я минуты) и Максим Шалунов (53). У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд (54), Никита Лямкин (58).