«Локомотив» в годовщину чемпионства взял второй Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» победил казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
Шестой матч серии прошел в Казани и завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива», у которого забили Егор Сурин (5-я и 14-я минуты) и Максим Шалунов (53). У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд (54), Никита Лямкин (58).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2.
Свой первый Кубок «Локомотив» взял в прошлом году также 21 мая, переиграв в пяти матчах челябинский «Трактор».
В межсезонье ярославскую команду покинул главный тренер Игорь Никитин, который ушел в московский ЦСКА, вместо него команду возглавил Боб Хартли. Канадец в 2021 году привел к Кубку Гагарина омский «Авангард».
Для «Локомотива» это был третий финал плей-офф КХЛ подряд — в 2024-м ярославцы всухую уступили магнитогорскому «Металлургу» (0−4).
На счету ярославской команды также три победы в чемпионате России — в 1997, 2002 и 2003 годах.
«Ак Барс» три раза брал Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах, а также побеждал в чемпионате России в 1998 и 2006 годах.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
