Защитник «Ак Барса» Миллер стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер стал лучшим бомбардиром плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее ТАСС сообщал, что ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина.
Миллер набрал 23 очка (7 заброшенных шайб + 16 результативных передач) в 20 матчах. Он стал обладателем нового рекорда по количеству очков среди защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина, превзойдя достижение, установленное в 2017 году канадцем Крисом Ли (1 + 20), который выступал тогда за магнитогорский «Металлург».
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит