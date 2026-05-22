Третьяк назвал причинами победы «Локомотива» в КХЛ солидность и слаженность

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд благодаря солидности и слаженности в игре. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Ярославский клуб одержал победу над «Ак Барсом» в шести матчах, выиграв в последнем поединке в Казани со счетом 3:2.
«Нужно похвалить обе команды. Но “Локомотив” выглядит посолидней, играет более слаженно, можно вспомнить про второй период предпоследнего матча — 11 бросков подряд», — сказал Третьяк.
В прошлом году «Локомотив» под руководством Игоря Никитина в пяти матчах выиграл в финале у челябинского «Трактора». В межсезонье его сменил Боб Хартли.
«Тяжело выиграть, а еще тяжелее удержать звание чемпиона. Тем более что на место предыдущего тренера пришел нынешний со своими взглядами, наработками. Хотя и костяк команды остался, от тренера очень много зависит», — отметил Третьяк.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
