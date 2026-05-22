Ярославль ждал Кубка Гагарина 16 лет, а теперь выиграл его дважды за два года! Золотой гол снова у Шалунова

На матч без права на ошибку казанский «Ак Барс» вышел без изменений в составе, несмотря на то, что в предыдущей встрече казанцы практически не смогли ничего предложить сопернику. Не стали ничего менять и в «Локомотиве», обновленные сочетания которого в прошлом матче (в связи с травмой Иванова), напротив, сработали отлично. Георгий, кстати, приехал в Казань вместе с командой, несмотря на то, что несколько дней назад форвард перенес операцию.
Вполне стоило ожидать активной игры с первых минут со стороны любой из команд — в этой серии четыре из пяти раз побеждал тот, кто открывал счет. Больше давления с начала встречи оказывали ярославцы. А первый же опасный бросок стал голевым — Павел Красковский подобрал шайбу после потери игроков «Ак Барса», выдал передачу к лицевому борту на Никиту Кирьянова, а тот переправил ее на накатывающегося Егора Сурина, который нанес точный бросок под перекладину. Эта шайба стала для 19-летнего форварда лишь второй в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.
После гола казанцы еще и получили удаление за выброс шайбы, преимущество «Локомотива» могло удвоиться, но Шалунов не попал из убойной позиции.
Зато после возобновления игры в равных составах отличный шанс сравнять счет был у «Ак Барса», в какой-то момент Даниил Исаев оказался выключен из игры, но добить шайбу не сумел Нэйтан Тодд. Другой стопроцентный эпизод возник у Ильи Сафонова, который оказался один на дальней штанге и бросил выше ворот.
Зато своими моментами отлично пользовался Егор Сурин, который, кажется, все самые важные шайбы оставил на решающую игру. После наброса на ворота Никиты Кирьянова шайба отскочила от лицевого борта и оказалась прямо у ног Тимура Билялова, голкипер «Ак Барса» не сразу смог ее найти, а когда заметил — было уже поздно. Сурин переправил ее за спину голкиперу.
Отыгрываться во втором периоде против команды, которая на этих отрезках играет лучше всех в лиге, задача со звездочкой. Не удалось казанцам забить в большинстве, которое «Ак Барс» получил в результате удаления Байрона Фрэза за подножку. Мог отличиться Дмитрий Яшкин. В этом игровом отрезке «Ак Барс» выглядел намного лучше, чем в стартовом. Количество бросков в створ увеличилось с двух до 14. Ярославцы же, напротив, стали играть спокойнее и при возможности даже не шли в контратаки, лишь выводили шайбу из своей зоны. Зато несколько позиционных атак с опасными моментами гости провели. Под конец периода «Ак Барс» буквально «прописался» в зоне «Локомотива» и создавал опасение моменты, но Даниил Исаев не пропустил.
Третий и заключительный не только в этом матче, но и в сезоне, период начался с численного преимущества казанцев, которое они получили еще в концовке второго игрового отрезка. Но реализовать большинство «Ак Барс» не сумел. К третьему периоду Анвар Гатиятулин изменил игровые сочетания, чего не делал ранее в этой финальной серии. Дмитрий Яшкин стал выходить с Кириллом Семеновым и Нэйтаном Тоддом, а Александр Хмелевский — с Григорием Денисенко и Михаилом Фисенко. Давление «Ак Барса» какое-то время не приносило заброшенных шайб. А вот ярославцы удачно ответили контратакой — Максим Шалунов убежал «1 в 0» с Биляловым и забросил третью шайбу «Локомотива» в этом матче, которая, как ни странно, для Максима стала в этой финальной серии первой. А ведь в итоге второй год подряд гол нападающего стал «золотым»!
За шесть минут до конца периода казанцы сняли голкипера и стали штурмовать ворота Исаева вшестером и все же смогли забить в этом матче. После броска Никиты Лямкина шайба попала в Нэйтана Тодда и залетела в сетку ворот.
Менее, чем за 3 минуты сирены хозяева отыграли еще одну шайбу. Никита Лямкин теперь уже сам забил броском от синей линии. Ярославцы в последние минуты оказались под настоящей «бомбардировкой», но выстояли и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина!
Надежда Тонконог