Ярославль ждал Кубка Гагарина 16 лет, а теперь выиграл его дважды за два года! Золотой гол снова у Шалунова

Третий и заключительный не только в этом матче, но и в сезоне, период начался с численного преимущества казанцев, которое они получили еще в концовке второго игрового отрезка. Но реализовать большинство «Ак Барс» не сумел. К третьему периоду Анвар Гатиятулин изменил игровые сочетания, чего не делал ранее в этой финальной серии. Дмитрий Яшкин стал выходить с Кириллом Семеновым и Нэйтаном Тоддом, а Александр Хмелевский — с Григорием Денисенко и Михаилом Фисенко. Давление «Ак Барса» какое-то время не приносило заброшенных шайб. А вот ярославцы удачно ответили контратакой — Максим Шалунов убежал «1 в 0» с Биляловым и забросил третью шайбу «Локомотива» в этом матче, которая, как ни странно, для Максима стала в этой финальной серии первой. А ведь в итоге второй год подряд гол нападающего стал «золотым»!