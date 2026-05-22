Фетисов: «Локомотив» доказал, что может побеждать и без Никитина

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что хоккеисты «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» сумели доказать, что могут побеждать и без Игоря Никитина.

Источник: tvzvezda.ru

Сегодня, 21 мая, «Локомотив» выиграл у «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 4−2 и завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.

«У этой команды есть и тренерская мысль, и лидер, и характер. Понятно, насколько сложно выиграть два кубка подряд, учитывая, кого прошел “Локомотив”. Там и драматическая концовка полуфинала [с омским “Авангардом”], когда “Локомотив” проигрывал 0:2 за минуту до конца в гостях, сумел сравнять счет и выиграть в овертайме. Александру Радулову есть что доказывать в этой серии.

Мне кажется, тут есть и другая история, тренерская. Когда тренер покинул команду после победы, и ребятам хотелось доказать, что они могут выиграть и с другим тренером, хотя он и специалист достаточно высокого уровня из-за океана. Сам факт, что ребята сумели, что называется, вылезти из-под танка, ничего, кроме уважения, не вызывает", — сказал Фетисов ТАСС.

В прошлом году «Локомотив» выиграл в пяти матчах в финале у челябинского «Трактора» во главе с Игорем Никитиным. Перед нынешним сезоном команду возглавил канадец Боб Хартли.

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
