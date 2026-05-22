Дегтярев назвал второй титул «Локомотива» показателем системной работы

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил в своем телеграм-канале ярославский «Локомотив» со второй подряд победой в Кубке Гагарина.
«Локомотив» в четверг победил казанский «Ак Барс» в шестиматчевой финальной серии и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
«Поздравляю ярославский “Локомотив” с победой в Кубке Гагарина. Второй чемпионский титул подряд — показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба», — написал министр.
Дегтярев отметил, что финальная серия с «Ак Барсом» получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. «За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу. “Локомотив” заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — заявил Дегтярев.
Свой первый Кубок «Локомотив» взял в прошлом году также 21 мая, переиграв в пяти матчах челябинский «Трактор».
На счету ярославской команды также три победы в чемпионате России — в 1997, 2002 и 2003 годах.
«Ак Барс» три раза брал Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах, а также побеждал в чемпионате России в 1998 и 2006 годах.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
