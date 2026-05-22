Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
17.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
65.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2

Хартли заявил, что ему важна победа в сезоне, а не индивидуальные призы

Под руководством канадца «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному тренеру ярославского «Локомотива» Бобу Хартли важен именно успех команды по итогам хоккейного сезона, а не индивидуальные награды. Такое мнение он высказал ТАСС.

Канадец не попал в число трех претендентов на приз лучшему тренеру сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Номинантами стали Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Андрей Разин («Металлург») и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»). «Локомотив» с Хартли стал первым в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина.

«Вот то, что я всегда ищу, а остальное не важно», — сказал Хартли, показывая на золотую медаль чемпионов КХЛ.

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит