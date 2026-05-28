Гусев не договорился с «Динамо». У него есть предложения от «Шанхая» и «Автомобилиста»

На данный момент у форварда есть предложения от «Шанхая» и «Автомобилиста».
В сезоне-2025/26 33-летний форвард набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в четырех встречах. Двумя сезонами ранее он стал лучшим бомбардиром регулярки, а в прошлом году вошел в двойку лучших бомбардиров.
«Динамо» в прошедшем сезоне заняло седьмое место в Западной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина москвичи уступили минскому «Динамо» (0−4 в серии) в первом раунде.
Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. До этого он играл в СКА, «Флориде», «Нью-Джерси», «Югре», «Амуре» и ЦСКА.